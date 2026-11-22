大埔宏福苑五級大火，10名來港打工的外籍傭工不幸喪生，當中9人來自印尼，1人來自菲律賓。在過去這一年，於宏福苑工作的印傭及菲傭也各自籌組互助組織，聚在一起互相支援，並共同透過文字及舞台劇創作，表達感受、排解創傷。組織原定本周日（22日）舉行新書發布會及舞台劇公演，惟演出前夕因「不可預計」情況宣告取消。



原定公演前，參演的印傭及菲傭趁着周末假期，聚在港鐵大埔站附近的草地排練，參演者受訪時也說，盼藉着文字和演出抒發感受。主辦方表示，期望另再擇日舉辦活動，與所有外傭分享這份充滿意義的藝術創作。



話劇公映前一周，一群外傭在大埔的休憩公園排練。（何頴賢攝）

宏福苑大火發生前，屋苑居民聘請了235名外傭，94人屬菲律賓籍，141人是印尼籍。印傭及菲傭這年分別成立互助組織，各有數十人參與。臨近大火一年，兩個社群各自安排話劇演出，藉戲劇重現這一年的心路歷程。

盼藉演出展現外傭互相扶持

有工會負責人說，互助組織每周日都會見面，又指因火災後部份印傭遇精神困擾，工會有為他們安排輔導環節，後來有人提議將經歷寫出來，漸萌生出版書藉及話劇創作的想法。

她指，舞台劇講述一群外傭本身快樂、無憂地居於宏福苑，當火災發生，有外傭正在買餸、有外傭在單位內經歷火災及逃難。她說，有外傭這一年有「找到希望」，認為演出是為了展現「希望」、展現她們如何互相扶持。

話劇公映前一周，一群外傭在大埔的休憩公園排練。（何頴賢攝）

參演者憶時常無故感害怕 盼藉文字發感受

52歲的印傭Mabel（化名）是參演者之一。Mabel來港多年，火災前在宏志閣工作，照顧一對分別10歲及3歲的小孩。大火當日，只有Mabel及3歲孩子在單位，當時宏志閣沒受波及，但Mabel知悉其他大廈着火，急忙帶着3歲孩子落樓，慌亂間忘了帶手機，Mabel的女兒急得不斷找她，至翌日她才能向女兒報平安。

Mabel說，這年經常無緣故地害怕：「好似好難透氣，我都唔識講。」參與話劇演出，參與出書，有助她抒發感受：「有一個姐姐說，如果想放鬆一點，寫一些字心會舒服很多。所以我寫，什麼都寫出來。」

劇中有一段戲會播放警報聲，有外傭一聽到就掩臉痛哭，包括在宏盛閣工作的Tina（化名）。Tina是其中一位離世印傭的同鄉朋友，兩人在印尼同一村落長大，近年在宏福苑重遇，關係親近。朋友離世後，Tina曾回鄉探望其家人，對方的丈夫仍未能接受，總是說不要賠償金，只想太太回家。

Tina憶述，火災發生時正外出，在大廈外目擊大火蔓延的過程，至今聽到警報聲仍感到害怕，參與寫書及戲劇演出，有助她將內在感受表達出來。

話劇公映前一周，一群外傭在大埔的休憩公園排練。（何頴賢攝）

話劇公映前一周，一群外傭在大埔的休憩公園排練。（何頴賢攝）

主辦方盼另擇日舉辦活動

舞台劇原定本周日（22日）舉行公演，並於同日發布新書。惟演出前夕，主辦方公布因「不可預計」情況（unforeseen circumstances）宣告取消。主辦方Microlab Collective表示，期望另再擇日舉辦活動，與所有外傭分享這份充滿意義的藝術創作。

外傭們共同撰寫的書本，紀錄的亦是一群外傭在宏福苑火災當日的經歷、災後如何應對和反思，暫定會出版100本，先以印尼語出版，往後會有中英文翻譯本。

Microlab Collective原定11月20日舉行「What We Carry Under the Same Sky: II」新書發布會和話劇匯演，惟活動舉行前一日宣布取消。