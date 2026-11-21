香港青年聯會（青聯）與亞太青年企業家聯盟（APYEA）昨日（11月20日）於香港故宮文化博物館香港賽馬會演講廳舉行「 亞太青年企業家聯盟 × 香港青年聯會師友計劃合作啟動暨合作備忘錄簽署儀式」。在APEC秘書長Eduardo Pedrosa和民政及青年事務局常任秘書長李百全見證之下，雙方正式展開合作，承諾透過整合雙方的青年及商界網絡，為香港青年搭建連繫亞太區企業家及商界領袖的平台，促進跨地域師友交流、創業經驗分享及青年人才培育，協助青年把握區域經濟發展機遇。



施俊匡及呂曉寧分別代表香港青年聯會及亞太青年企業家聯盟簽署合作備忘錄，並由李百全、Eduardo Pedrosa、Antonio I. Basilio及麥融斌共同見證。

活動邀得民政及青年事務局常任秘書長李百全任主禮嘉賓，並獲立法會議員霍啟剛作視頻致辭。出席嘉賓包括亞太經合組織（APEC）秘書處執行董事Eduardo Pedrosa、APEC工商諮詢理事會（ABAC）國際秘書處總監Antonio I. Basilio等。青聯副主席兼學生事務委員會主席施俊匡及亞太青年企業家聯盟主席兼共同創辦人呂曉寧，代表簽署合作備忘錄。

主辦方表示，是次合作旨在結合青聯在香港青年發展及本地社群網絡方面的優勢，以及 APYEA在亞太區青年企業家及商界領袖方面的聯繫，建立具區域特色的師友交流平台。雙方將以「師友配對」為核心，由APYEA協助聯繫及招募來自APEC經濟體的資深企業家、商界領袖及專業人士擔任導師，青聯則負責香港本地青年學員的招募、推廣及相關協調工作，讓香港青年有機會與不同地區及行業的資深人士建立聯繫。

雙方將透過師友配對、交流分享、專業指導及創業相關活動，讓青年深入了解亞太區不同市場的營商環境、行業發展趨勢及創業機遇，並從導師的實戰經驗中汲取知識，提升商業觸覺、領導能力及跨文化溝通技巧。雙方亦期望為有志創業的青年及初創團隊提供與業界人士交流的機會，協助他們拓展人脈、探索合作可能性及開拓更廣闊的發展空間。

青聯主席麥融斌表示，是次與APYEA合作是推動香港青年國際交流及人才培育的重要一步。隨着亞太區經濟聯繫日益緊密，青年除了需要專業知識及實踐經驗，亦需要具備國際視野及跨地域網絡。青聯期望透過是次師友計劃，讓香港青年直接接觸亞太區不同經濟體的企業家及商界領袖，從中了解區域發展趨勢，拓展個人發展及創業機遇。

青聯承諾將繼續發揮聯繫政府、工商界、專業界別及青年社群的角色，積極推動跨界別及跨地域合作，創造更多元化的學習、交流及實踐機會，培育具國際競爭力的新一代青年人才。青聯亦將與APYEA深化合作，逐步推展師友配對及相關交流活動，連繫更多亞太區企業家及青年人才，共同建立可持續的青年交流及創業支援網絡，為香港青年開拓更廣闊的國際發展舞台。