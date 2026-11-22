11月26日是大埔宏福苑大火一周年。昨日有網民指，宏福苑對開的廣福休憩處部分範圍劃下黃黑線，並引述康文署職員稱線內區域將供市民擺放鮮花悼念。政府發言人回覆時，未有確認有闗安排，僅指香港是法治社會，任何活動如不違反法律都可進行。



有網民發現，大埔宏福苑對開的廣福休憩處劃有黃線，向在場康文署職員查詢後，獲告知該黃線區域，可於11月26日當天供市民擺放鮮花悼念。（Threads／港人話！@gong2.jan4.waa2）

有網民發現，大埔宏福苑對開的廣福休憩處劃有黃線，向在場康文署職員查詢後，獲告知該黃線區域，可於11月26日當天供市民擺放鮮花悼念。政府發言人回覆指，香港是一個法治社會，任何活動如不違反法律，都可進行。

政務司司長陳國基周五（20日）稱，香港為法治之區，任何悼念活動只要合法，政府絕對容許，不會阻止市民、災民進行悼念活動。不過，他提醒網上有個別別用心人士藉活動進行破壞行為，呼籲市民「小心選擇悼念活動」，切勿被有別用心人士利用作出破壞行為。

不過，有外傭團體原定今日（22日）舉行新書發布會和話劇匯演，紀錄一群外傭在宏福苑火災當日的經歷、災後如何應對和反思。惟昨日（21日）主辦方公布，基於「不可預計」情況（unforeseen circumstances），活動未能如期舉行，期望另再擇日舉辦活動。