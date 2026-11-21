11月21日，香港賽馬會首席贊助的第四屆「大公盃」三人籃球賽頒獎典禮，於中山紀念公園體育館舉行，近300名參賽青年、教練及各界來賓出席。賽事規模創下歷屆新高，錄得275支隊伍參賽，全港逾1,000名選手參與。「大公盃」自2023年首屆開辦以來，四屆賽事累計超過3,000名健兒參加，覆蓋全港大中小學。



嘉諾撒C（U11）、Heep Yunn B（U13）、基崇U15（U15）、寶覺中學（U19）及香港城市大學（大專組）分別榮獲各組別女子組冠軍；南華（U11）、YWC（U13、U15）、GoFight（U19）及柴灣vtc（大專組）分別榮獲各組別男子組冠軍；大灣區友誼賽則由廣東、澳門優秀隊伍、香港金牛青訓隊與香港U19冠軍隊同場競技，金牛青訓隊榮獲冠軍。

本屆賽事首度增設「成人組邀請賽」，邀請特區政府部門、辦學團體及企業機構代表同場競技，推廣全民運動。大公報代表隊與中國香港籃球總會代表隊，也上演了表演賽。

賽事邀得文化體育及旅遊局副局長劉震、港協暨奧林匹克委員會會長霍震霆、全國政協常委姚志勝、賽馬會公司事務執行總監譚志源等20多位嘉賓出席。

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香港大公文匯傳媒集團副董事長、總經理鄭勇男在頒獎典禮上致辭表示，2026「大公盃」邁入全新的發展階段：報名通道開啟短短10日，報名隊伍即突破300支；中小學各年齡組、大專組、成人邀請賽、大灣區友誼賽同場競技，逾千位選手逐夢球場，賽事規模再創新高。他又介紹，本屆賽事首次設立成人組邀請賽；繼續邀請粵港澳三地球員同場競技，並出戰大灣區友誼賽；增設MVP個人榮譽，表彰賽場上敢打敢拼的優秀球員。

劉震表示，三人籃球只要半個籃球場便可開賽，十分適合在地少人多的香港推廣，而近年新秀不斷湧現，離不開學界多年來積極培養體壇生力軍，助力香港的籃球運動薪火傳承。本屆「大公盃」在港島區初賽特別增設「成人組邀請賽」，匯聚政府部門、辦學團體和商界的代表同場競技，大家身體力行推廣全民運動，確實別開生面。賽事另一個亮點是「大灣區友誼賽」，粵港澳三地籃球健兒以球會友，有助促進灣區體育交流和民心相通。

劉震透露，為了配合國家體育政策，特區政府積極推動全民健身，並全力推進足球、籃球和排球這「三大球」的發展。從今年9月開始，康樂及文化事務署在多個地區推出以「三大球」為主題的運動日，新一輪的籃球運動日就在下周六舉行。他呼籲大家踴躍參與。

霍震霆表示，今屆「大公盃」共有超過270支隊伍參與，更設「成人組邀請賽」，形成「區域賽—總決賽」的完整賽事鏈，以體育凝聚人心，以比賽提升水平，促進跨地域聯繫，並以體育說好香港故事，為香港體壇注入新活力，為灣區融合增添新動力。

籃球是香港最受歡迎的團體運動之一，也是賽馬會推動體育發展的重點範疇。賽馬會近年持續加大體育投放，去年承諾於未來三年撥款30億港元推動體育發展，並以提升場地設施、推展社區計劃及培育專業教練三個方向支持香港籃球。