為配合政府《香港第一個五年規劃》的精準扶貧及綠色轉型政策，中華電力今日（23日）宣布，將於2027年透過「中電社區節能基金」撥款2億5,000萬港元推出多項社區支援計劃。中電指出，用於支援弱勢社群的撥款達8,000萬港元，較去年大增逾三成。



今年計劃亮點除了為8.3萬基層家庭提供600元電費資助外，亦有為1萬個「簡樸房」過渡家庭提供1,000元的電費資助，更新增派發1萬部節能冷風機，以及為認知障礙長者家庭送贈具定時功能的電磁爐。《香港01》為讀者整理各項資助計劃詳情及受惠資格，一文看清自己是否符合申請條件。



中華電力公佈，於 2027 年透過中電社區節能基金撥款 2.5 億港元，推出一系列社區支援計劃，支援弱勢社群，同時鼓勵市民及企業響應政府的節能政策，全方位推動社會節能減碳。（鄭嘉惠攝）

2027年中電弱勢社群支援計劃重點

基層家庭電費補助：向約8.3萬個單老/雙老家庭、低收入及殘疾人士家庭，每戶提供600元電費資助。

「簡樸房」過渡家庭津貼：向約1萬個將過渡至「簡樸房」的分間單位家庭，每戶提供1,000元電費資助。

【新計劃】節能冷風機派發：經社區夥伴轉介，向約1萬戶基層家庭送贈低耗電量節能冷風機。

【新計劃】「腦友記」電磁爐派發：向約1,000個有認知障礙症初期徵狀長者的家庭，送贈定時座檯式電磁爐。

節能家電更換（一換一）：資助1.5萬個基層家庭更換一級能源標籤家電，最高資助額達2,700元。

電子學習支援：向約1,300名基層中學及大專生，送贈支援AI應用的電子學習器材。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，中電社區節能基金自2019年成立至今，已累計撥款超過 15 億港元，回應社會不同需要。（鄭嘉惠攝）

600至1000元電費津貼 預計9.3萬戶受惠

為紓緩弱勢社群生活壓力，中電將「中電基層家庭電費補助計劃」的撥款加碼至6,000萬港元。受惠家庭將增至約9.3萬個，當中約83,000個65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入及殘疾人士家庭，每戶可獲600元資助。另外，因應政府取締劣質劏房的政策，約10,000個將過渡至「簡樸房」的分間單位家庭，每戶可獲較高的1,000元電費資助。

首推派發冷風機 萬戶受惠

面對夏季氣溫屢創新高，不少劏房或基層家庭因環境限制無法安裝冷氣機。中電撥款1,000萬港元推出全新「節能冷風機先導計劃」，目標在2027年夏天前，透過社區夥伴轉介向約10,000戶合資格家庭送贈耗電量低的節能冷風機。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，現時極端天氣越趨頻繁，「大家都感受到香港越來越熱，冷風機的耗電量低，可以幫手減低能源開支。」她表示計劃可改善炎熱天氣下的居住環境並減輕市民負擔。

贈座檯式電磁爐 防腦退化長者忘記關爐

此外，針對患有認知障礙症長者可能面臨的明火煮食安全風險，中電亦撥出400萬港元推行「『腦友記』電煮食支援先導計劃」。該計劃將向約1,000個有初期徵狀的長者家庭，送贈具備定時功能的座檯式電磁爐，預計能為受惠家庭節省約四成能源開支。

莊偉茵指，「對於有認知障礙的長者，煮食是其中一個潛在的家居安全風險。」先導計劃除了送上有定時功能的座檯式電磁爐，亦會教導長者及照顧者安全使用爐具。

「一換一」換節能家電 資助上限2,700元

為配合強制性能源效益標籤計劃，中電明年撥款4,000萬港元繼續推行「節能家電更換計劃」。合資格的長者、低收入及殘疾人士家庭可透過「一換一」方式，將舊家電更換為一級能源效益標籤的窗口式冷氣機、儲水式電熱水爐、雪櫃或洗衣機。計劃資助額為家電售價連安裝費的七成，每戶資助上限為2,700港元，預計約15,000個家庭受惠。

工商界及老舊樓宇獲支援升級設備

除了基層家庭，中電亦大力推動社區及商界減碳。當中「中電重新校驗審核計劃」撥款大幅增加至1,500萬港元，為工商客戶免費審核並資助落實節能措施。同時，針對極端天氣影響，中電將撥款450萬港元支援老舊住宅樓宇，為其公用電力設施進行檢查及提出改善建議，從而提升大廈能源效益及電力安全。中電亦預留了4,000萬港元資助工商客戶（特別是中小企）升級照明及空調設備，以減省營運成本。

莊偉茵表示，中電社區節能基金自2019年成立至今，已累計撥款超過 15 億港元，回應社會不同需要。2027 年的計劃全力配合《香港第一個五年規劃》，一方面加大力度支援弱勢社群，另一方面推動社會節能減碳。同時，極端天氣越趨頻繁，中電亦會加強支援老舊住宅樓宇，提升其能源效益及電力安全。