香港高爾夫球壇再創歷史。19歲香港球手劉弦昨日（23日）在美國阿拉巴馬州舉行的美國女子高球巡迴賽（LPGA）資格賽（Q-School）決賽輪，以總成績低於標準桿15桿的343桿（71-68-68-69-67）取得並列第18名，成功躋身前25名（含並列）並奪得女子美巡賽全卡。她不僅成為繼陳芷澄於2018年後，香港史上第二位取得LPGA全卡的球手，更成為史上最年輕的LPGA中國香港球手，來年將可進軍多項殿堂級大賽。



港女將劉弦以19歲之齡取得中國香港史上第二張高球女子美巡賽全卡。（Ig@ariannalaugolf）

兩周前剛轉職業 圓6歲起夢想：仍在消化這一切

劉弦賽後表示，從六歲起便一直夢想成為女子美巡賽球手，如今成功取得全卡是一個非常特別的時刻：「因為我是從資格考試第一階段一路打上來的，當中的過程非常漫長，這也讓我成為了一名更強大的球手。」她續指，自己兩周前才剛轉為職業球手，仍是一名名副其實的職業新秀，「我還在努力消化這一切，但真的非常興奮。」

回顧晉級過程，劉弦形容資格考試的每一個階段都很艱難，球場考驗著球技的每一個環節，而決賽輪部分對手已在次級女子美巡賽（Epson巡迴賽）、女子歐巡賽甚至LPGA征戰多時、經驗豐富，「每個人都渴望打入女子美巡賽，要擠進前25名（含並列）真的非常、非常困難。」

港女將劉弦以19歲之齡取得中國香港史上第二張高球女子美巡賽全卡。（Ig@ariannalaugolf）

感謝高協及教練團隊栽培 林詩鍵讚年輕球手榜樣

成功踏上世界頂級職業舞台，劉弦感謝中國香港高爾夫球協會自她青少年時期以來的支持，包括全力支持她赴美參加Q-School；她亦感謝鄧子鏗教練、女子隊隊長Joanne McKee、香港哥爾夫球會、所有曾指導她的教練以及家人，感激他們一路陪伴成長。

中國香港高爾夫球協會會長林詩鍵代表協會祝賀劉弦取得驕人成就，指本地高球界一直深知她的天賦，並共同見證她在球技上不斷刻苦努力爭取佳績，認為其專注與投入是所有年輕高球手的榜樣。林詩鍵表示，協會將全力支持劉弦邁出的每一步，深信她會繼續成為本港高球界以至香港的優秀大使。

港女將劉弦以19歲之齡取得中國香港史上第二張高球女子美巡賽全卡。（Ig@ariannalaugolf）

哥球會會長呂慶耀恭賀 會方與有榮焉

香港哥爾夫球會會長呂慶耀代表球會恭賀劉弦和中國香港高爾夫球協會開創佳績。呂慶耀指，粉嶺球場是劉弦自小的訓練基地，見證著她對高球運動的熱情日益濃厚，她成為球會青少年高爾夫發展計劃成員後，過去十多年一直風雨不改的在粉嶺鍛鍊，最終成為史上最年輕的LGPA中國香港球手，會方與有榮焉。會方會繼續支持高協和港隊成員，讓更多本地高球手在這個國際級球場茁壯成長，未來在國際球壇發熱發光。