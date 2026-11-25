校巴兩年前途經斧山道真鐸學校對開時撞倒63歲女途人。女途人被困車底，送院檢查後發現左大腿骨折，事主至今仍行動不便，生活需人照顧及難覓工作。校巴司機早前否認危險駕駛。案件（DCCC813/2025）今（25日）在區域法院裁決及判刑。



暫委法官周燕珠指，被告駕車時沒有超速，不代表他沒有危險駕駛，並認為被告事發時沒有觀察左邊行人路上的動向，左邊車窗亦掛了一塊布簾遮擋視線，未有見到事主的身影，認為其駕駛方式屬危險，裁定他罪成，並判他入獄12個月，停牌2年及須自費參與駕駛改進課程。



被告陳偉明（69歲）被裁定一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他在2024年10月25日，在黃大仙斧山道真鐸學校外危險駕駛一輛校巴，引致任美玉身體嚴重受傷。

被告陳偉明被裁定危駕罪成，被判囚1年。（梁偉權攝）

女事主下班路過時被撞，之後發現被困車底動彈不得。（梁偉權攝）

警員到場蹲下救援；有途人協助撐傘。（網上圖片）

大批人員到埸拯救，有消防員趴於地上協助救援。（Bosco Chu / 香港突發事故報料區）

官指被告沒有觀看左邊行人路

周官在裁決中指出，被告案發時雖沒有超速，但不代表他不是危駕。被告有十多年駕駛經驗，必然知道該路段有行人橫過，但他沒有看清路面繼續行駛。左邊行人路段至小路出口處有6.87米距離，謹慎的駕駛者理應觀察左邊行人路上的動向，縱使該處有校牌遮擋視線，但被告沒作此舉動，亦沒有看到事主，仍然慢車行駛，其駕駛方式屬危險是顯然易見。

車窗掛布簾亦有阻視線

周官續指，校巴左邊車窗下半節有布遮掩，離地面約1.7米高，單靠左側倒後鏡及魚眼鏡，不能消除盲點，亦無法看到身高1.58米的事主，謹慎而合理的駕駛者理應拆除布簾，故裁定被告罪成。

家人求情信似責怪事主

周官判刑時引家屬的求情信，提及除了駕駛者，每位行人都應該遵守規則，以免發生無法挽回的後果。官質疑，家屬似乎在責怪事主，強調就算行人不守規則，甚至衝紅燈，駕駛者亦有責任保障道路安全。

校方指被告關愛學生

辯方另呈上由學校訓導老師及副校等人的求情信，指被告向來關愛學生，會為他們取功課，下雨時幫他們撐傘。辯方續指，被告品格良好，駕駛保母車多年，從沒發生過意外，本案是因他一時沒有望盲點所導致，望法庭輕判。

事主因意外而行動不便難再找工作

周官判刑時指，被告採取的駕駛態度是「睇唔到就睇唔到」並冒險繼續前行。本案令事主行動不便，需要丈夫照顧。事主亦因此失去了任職多年的清潔工作，其左腳傷勢亦令她找到工作的機會微乎其微，減低其家庭收入。

考慮校方求情減刑3個月

官稱，考慮到校方為被告所寫的求情信，認為被告任職校巴司機10多年，深受家長和學生信任，其工作確實減低在職家長的生活壓力，減刑三個月，總刑期為12個月、停牌兩年及自費參與駕駛改進課程。

事主下班時被撞

事主任美玉供稱，案發當日，她正下班途中，沿斧山道步行至真鐸學校外的馬路口，當時涉案校巴停在路口，於是她打算繞過車頭，走到對面行人路。但她一踏出馬路，即被校巴撞倒。

被撞後身處車底動彈不得

任稱，當刻「唔知發生咩事」，並聽到有人說校巴撞到人。她察覺到自己身處車底動彈不得，而且感到痛楚和驚慌，於是在車底等待救援。任其後被送院接受治療，她的左腳在事故中受傷。任早前在盤問下供稱，案發後其狀態較差，思維混亂且較驚慌。