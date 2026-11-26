今日（26日）下午約2時半，本港有電訊商的流動網絡服務懷疑出現突發故障。SmarTone（數碼通）的手機訊號突然中斷，有用戶手機顯示「沒有服務」，無法使用流動數據上網及通話，事件隨即在社交平台引起網民熱議。



不少網民在Threads追問是否Smartone死機，並指有人到門市了解。

下午2時半，不少網民在社交平台Threads發文查詢網絡狀況，其中有網民發帖問道：「Smartone 係咪死咗？」，不少受影響網民紛紛湧入留言討論斷線情況。

亦有用戶提供的手機截圖可見，在今日下午3時02分，涉事手機右上角的流動網絡訊號欄出現感嘆號，並顯示「沒有服務」，用戶在流動網絡中斷期間需依賴連接Wi-Fi才能維持上網功能。

有用戶提供的手機截圖可見，在今日下午3時02分，涉事手機右上角的流動網絡訊號欄出現感嘆號，並顯示「沒有服務」

不少網民在Threads追問是否Smartone死機。

訊號亦出現突然中斷成因未明。受影響用戶可留意電訊商的最新公布，並嘗試開啟再關閉手機「飛行模式」或重新啟動裝置，以待網絡服務恢復後重新連線。有網民在重新開機後恢復正常。

SmarTone於社交平台發出網絡服務不穩定通知，指留意到部分地區的網絡服務出現不穩定情況，現正積極調查及跟進，並會盡力減低對客戶的影響。如有進一步消息，SmarTone會適時公佈。就事件對客戶造成的不便，SmarTone深表歉意。

Smartone於社交平台回應事件。

不少網民在Threads追問是否Smartone死機。