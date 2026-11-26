保險經紀黃錦輝，涉指示3名客戶偽造租約或僱傭合約等移居內地的虛假證明，申請提早領取強積金，涉款約460萬元。男經紀早前被裁定4項串謀詐騙及2項使用虛假文書罪罪成，另外3名客戶則承認共1項串謀詐騙及3項使用虛假文書罪。案件（DCCC985/2024）今（26日）在區域法院判刑。



暫委法官溫紹明指，本案嚴重損害強積金制度，亦涉及龐大的公眾利益，判男經紀入獄40個月，而3名客戶，溫官認為他們只是用了錯誤方法取回強積金，判他們入獄12至16個月，但准緩刑兩年。



3客戶認罪1客戶脫罪

被告為黃錦輝（37歲，保險代理），另外三名被告麥國沛（53歲）、顏漢偉（53歲）及李芷君（52歲），均為黃的客戶。黃經審訊後被裁定4項串謀詐騙及2項使用虛假文書罪成。麥、顏及李較早前承認共1項串謀詐騙及3項使用虛假文書罪。此外，涉案42歲客戶何遠文被控兩項使用虛假文書罪，早前則被裁定罪脫。

4名涉案被告在區域法院判刑。(黃浩謙攝)

涉案客戶只想取回強積金

溫官判刑時指，涉案控罪嚴重，但不涉欺詐其他無辜人士，涉案客戶亦只是想取回強積金，沒有令他人有直接金錢損失，屬案情特殊。溫官強調，案件嚴重損害強積金制度，亦關乎龐大的公眾利益，因強積金制度與香港市民的退休保障有關，不能僅以涉案款額作為判刑基礎。

黃在案中所得不多

溫官又指，黃在案中所得不多，亦沒有證據顯示此類案件非常猖獗，惟其動機為獲取金錢回報，故黃刑責較其他被告為高。考慮到黃的半生努力化為烏有，日後難以再在保險界立足，判囚40個月。

客戶只用錯誤方式取回強積金

本案另外3名被告的罪責相對較低。他們均早已移居外國，只是使用了錯誤的方式提早取回強積金，而且本案尚有其他客戶沒有被起訴，處理落差甚大。被告當時亦不知道處理方式會有如此大的分別。

3名客戶涉案移民計劃受影響

溫官又指，三人從外地回港時被捕，自此無法離港，移居計劃受影響，更與家人分隔兩地，甚至因此夫妻離異。考慮到他們認罪有悔意，以及本案的特殊情況，終判麥和李入獄12個月，顏則判囚16個月，三人均緩刑兩年。

若以BNO護照作證不會獲批強積金

控方開案指，黃案發時是富衛保險的持牌中介。由於港府於 2021 年 1 月 29 日起不再承認 BNO 護照，積金局遂指示強積金受託人不要依賴 BNO 或相關簽證，作為提早提取強積金的申請證據。申請人若以BNO護照作證，則不會獲批，惟使用回鄉證或在內地工作證明作申請，則能核准。

永明曾批出380萬強積金

黃在本案中，指示其客戶偽造中國內地的租約及僱傭合約，訛稱他們永久到佛山、中山、惠州定居，並在事後收取共7.7萬元的報酬。最終永明信託因此批准發放合共約 380 萬元強積金累算權益。

兩客戶委託經紀辦理提早取回強積金

麥和李早前認罪的案情提及，他們因移居外地而委託一名姓黃的經紀協助辦理提早取強積金。黃告知他們不能以BNO作申請，提議他們聲稱打算到中國內地定居或工作，指示他們偽造租約或僱傭合約，並填寫申請表格及作法定聲明，訛稱將會到內地定居，永明信託因此向二人分別發放63萬元及85萬元強積金。

姓顏客戶作申請時曾出示律師樓聲明

另一被告顏漢偉，於2022年想提早提取在永明信託的強積金。永明信託同年5月16日收到顏要求取回強積金的申請，當中附有看來是顏在律師樓填寫的聲明，永明信託基於上述資料核准了顏的申請，發放約15萬元強積金。惟文件上顯示曾處理文件的陳律師，卻稱他沒有為顏監理過任何聲明，而聲明上的日期，顏及陳律師均不在港。