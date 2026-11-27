港鐵管理落馬洲濕地的團隊與港大公民社會與治理研究中心合作推展的「落馬洲濕地可持續發展項目」，獲頒發「二零二六亞洲都市景觀獎」，成今年香港的唯一得獎項目。港鐵表示，公司致力推動城市前行，同時兼顧環境保護，這次獲獎是對港鐵推動城市可持續發展的肯定。未來，會繼續與社會各界攜手，支持香港邁向更宜居、更具韌性及可持續的未來。



持續投放資源保育濕地

佔地約32公頃的落馬洲濕地，自2007年起由港鐵負責管理及維護。在港鐵持續投放資源進行濕地保育的努力下，濕地最新錄得有約290種鳥類棲息或停留，較2007年增加約27%；整體錄得的物種涵蓋鳥類、哺乳類、兩棲類、爬行類及昆蟲等，當中包括黑臉琵鷺、禾花雀及歐亞水獺等瀕危或易危物種。

港鐵於2023年起與港大公民社會與治理研究中心合作，主動研究採納「基於自然的解決方案」（Nature-basedSolutions, NbS），包括設置生態浮島、建立濕地植物及魚苗培育基地、引入合適的淡水貝類，並邀請不同團體參觀等，進一步提升濕地的生態價值，同時加強公眾參與及保育教育。

港鐵公司夥拍香港大學推動自然共生港鐵落馬洲濕地項目榮獲聯合國「二零二六亞洲都市景觀獎」。（港鐵提供）

港鐵：獲獎是對公司推動城市可持續發展的肯定

港鐵公司香港客運服務總監鄺永銓，公司致力推動城市前行，同時兼顧環境保護，一直投放資源維護落馬洲濕地，體現城市發展與自然環境和諧共生。這次獲獎是對港鐵推動城市可持續發展的肯定。未來，會繼續與社會各界攜手，支持香港邁向更宜居、更具韌性及可持續的未來。

港大社會科學學院院長文鳴表示，這項殊榮肯定了學術界、業界和政府跨界別協作的重要性，共同探索如何將基於自然的解決方案和社會創新融入濕地保育及城市發展。項目累積的經驗和研究成果，可為北部都會區濕地保育公園未來的規劃和管理提供參考及政策啟示，促進香港可持續發展，並提升城市應對氣候變化的韌性。