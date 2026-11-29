國際刑警組織第94屆全體大會將於明日（11月30日）至12月3日在香港舉行。在大會揭幕前夕，香港警務處今日（29日）在Instagram、Facebook及X等社交平台發布長約1分16秒的官方預熱短片，以「整裝待發（We Are Ready）」為題，展示警隊連日來的籌備實況。短片亦邀得國際刑警組織主席Lucas Philippe及秘書長Valdecy Urquiza現身支持，讚揚香港作為國際多元文化樞紐是舉辦盛會的理想舞台，形容今次是「歷來最出色的國際刑警全體大會之一」。



警隊社交平台發文：上下一心迎接歷史性時刻

香港警隊在社交平台發帖表示：「舉世矚目，蓄勢待發。國際刑警組織第94屆全體大會將於中國香港隆重揭幕。警隊上下一心，肩負使命，全力迎接這歷史性時刻。明天，11月30日，中國香港見！」

香港警務處處長周一鳴歡迎各成員代表蒞臨香港出席國際刑警全體大會。

從警方上載的短片可見，開首以航拍鏡頭俯瞰維多利亞港、灣仔香港會議展覽中心及警察總部，隨後剪輯了大批警務人員在幕後密鑼緊鼓籌備的畫面，包括在警察總部進行簡報會議、車隊準備、工作人員在會展主會場搭建舞台及懸掛旗幟，以及警務處處長周一鳴率領管理層親赴會展視察場地細節。

國際刑警主席及秘書長讚香港為理想舞台

短片後半段亦紀錄了國際刑警組織高層抵港後，在周一鳴及警隊高層陪同下巡視會展場館及創科展覽區的畫面，期間參觀警用機械人及熊貓主題紀念品展區。

國際刑警組織主席 Lucas Philippe於影片中，讚揚香港作為全球多元文化樞紐，是匯聚世界各地警隊領袖的理想舞台，並指港警在籌備全體大會方面的投入與承擔「不言而喻」。

國際刑警組織主席 Lucas Philippe於影片中，贊揚香港作為全球多元文化樞紐，是匯聚世界各地警隊領袖的理想舞台，並指港警在籌備全體大會方面的投入與承擔「不言而喻」。秘書長 Valdecy Urquiza則表示，大會籌備工作照顧到每一個細節，「我們正見證歷來最出色的國際刑警全體大會之一」，並向所有來港的成員代表團表示歡迎。

秘書長 Valdecy Urquiza則表示，大會籌備工作照顧到每一個細節，「我們正見證歷來最出色的國際刑警全體大會之一」，並向所有來港的成員代表團表示歡迎。

國際刑警組織全體大會匯聚全球196個成員的警隊首長及執法部門高層。今屆大會一連四日在香港舉行，亦是該項國際警界盛事首度落戶本港。