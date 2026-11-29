國際刑警大會明舉行 警發短片稱整裝待發 高層讚歷來最出色之一
國際刑警組織第94屆全體大會將於明日（11月30日）至12月3日在香港舉行。在大會揭幕前夕，香港警務處今日（29日）在Instagram、Facebook及X等社交平台發布長約1分16秒的官方預熱短片，以「整裝待發（We Are Ready）」為題，展示警隊連日來的籌備實況。短片亦邀得國際刑警組織主席Lucas Philippe及秘書長Valdecy Urquiza現身支持，讚揚香港作為國際多元文化樞紐是舉辦盛會的理想舞台，形容今次是「歷來最出色的國際刑警全體大會之一」。
警隊社交平台發文：上下一心迎接歷史性時刻
香港警隊在社交平台發帖表示：「舉世矚目，蓄勢待發。國際刑警組織第94屆全體大會將於中國香港隆重揭幕。警隊上下一心，肩負使命，全力迎接這歷史性時刻。明天，11月30日，中國香港見！」
從警方上載的短片可見，開首以航拍鏡頭俯瞰維多利亞港、灣仔香港會議展覽中心及警察總部，隨後剪輯了大批警務人員在幕後密鑼緊鼓籌備的畫面，包括在警察總部進行簡報會議、車隊準備、工作人員在會展主會場搭建舞台及懸掛旗幟，以及警務處處長周一鳴率領管理層親赴會展視察場地細節。
國際刑警主席及秘書長讚香港為理想舞台
短片後半段亦紀錄了國際刑警組織高層抵港後，在周一鳴及警隊高層陪同下巡視會展場館及創科展覽區的畫面，期間參觀警用機械人及熊貓主題紀念品展區。
國際刑警組織主席 Lucas Philippe於影片中，贊揚香港作為全球多元文化樞紐，是匯聚世界各地警隊領袖的理想舞台，並指港警在籌備全體大會方面的投入與承擔「不言而喻」。秘書長 Valdecy Urquiza則表示，大會籌備工作照顧到每一個細節，「我們正見證歷來最出色的國際刑警全體大會之一」，並向所有來港的成員代表團表示歡迎。
國際刑警組織全體大會匯聚全球196個成員的警隊首長及執法部門高層。今屆大會一連四日在香港舉行，亦是該項國際警界盛事首度落戶本港。