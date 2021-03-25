《我的家在中國》中華書局獨家出版發行　楊潤雄與校長會面送書籍

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-25 19:17

教育局將向全港中小學派發國情讀本《我的家在中國》系列的48冊書籍，中學一套、小學兩套，教育局局長楊潤雄今日（25日）會見多個校長代表，提供該書的最新版本予與會人士「先睹為快」，又指「中國歷史文化藴含先輩的智慧及民族發展歷程，值得我們好好學習」。 據知，該書冊由廣東教育出版社有限公司授權中華書局（香港）在港獨家出版及發行。由「中華教育」出版，「香港聯合書刊物流有限公司」發行，「美雅印刷製本有限公司」印刷。 本港版本的設計，與內地簡體字版本或澳門2017年版本均有分別。有與會人士形容，本港版印刷精美，不論是版面設計，還是所用紙張，皆可媲美香港流行的圖書，估計當局或有特別為香港學生重新排版，以符合本港學生「口味」。

（「楊潤雄」facebook圖片）

教育局局長楊潤雄今日（25日）與津貼小學議會、資助小學校長會、直資學校議會、特殊學校議會、官立小學校長協會等校長代表會面，提供是次教育局派發的《我的家在中國》予與會代表「先睹為快」。即將派發的《我的家在中國》屬2021年3月版次，是最新版本，以繁體字編印，圖文並茂簡介國情，涵蓋城市、節日、湖海、民族、山河及道路六大範疇，共48冊。



他於社交專頁表示，「中國歷史文化藴含先輩的智慧及民族發展歷程，值得我們好好學習」，又指今日已把《我的家在中國》叢書，交到學校議會及校長會主席手中。

廣東教育出版社授權中華書局（香港）獨家出版、發行

據了解，《我的家在中國》系列書籍每本26.5厘米長、21厘米寬（即比A4略細），每本16開，屬2021年3月第1版。書中印有「本書繁體中文版本由廣東教育出版社有限公司授權中華書局（香港）有限公司在香港特別行政區獨家出版、發行」。不論出版、發行到印刷都印上香港註冊公司地址，由「中華教育」出版，由「香港聯合書刊物流有限公司」發行、「美雅印刷製本有限公司」印刷。

據知，是次是教育局首次向全港學校派發國情教育印刷叢書。有與會人士形容「印得算靚」，不論是書籍所用紙張、色彩配搭、字型、字體設計均達香港圖書質素。書中有繪畫、相片，部份排版風格與本港高小至初中教科書的補充資料相若。

▼澳門、內地的《我的家在中國》▼

據新華網報道，澳門2017年7月曾肇行《我的家在中國》叢書繁體首發版本，報道形容該系列書籍由「南方出版傳媒股份有限公司」屬下的「廣東教育出版社」與「澳門啟元出版社」出版，為專門為「港澳台青少年量身定制、精心打造的優質國情畫本」。而內地、澳門及本港的封面設計版本各異，所用字型及色調亦略有分別。

資助小學校長會名譽主席張勇邦。（資料圖片／盧翊銘攝）

逾3萬學生參與問答比賽

《我的家在中國》為教育局4月至7月主辦的中國歷史文化常識問答比賽閱讀材料。楊潤雄表示，至今已有36,000名同學報名參加「第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，教育局正積極發展及提供多元化的學與教資源，當中全港中小學及特殊學校將會陸續收到《我的家在中國》叢書，可作參考之用。楊潤雄重申，香港是國家不可分離的部分，在「一國兩制」下，鼓勵同學多進行廣泛閱書、參與不同活動，了解國情。

資助小學校長會名譽主席張勇邦回應《香港01》查詢時表示，預計學校下周起陸續收到書籍，暫考慮將兩套書交由中文科及常識科主任，視乎校情及學生進度在課堂中使用。

教育局已向全港中小學發通告 贈送《我的家在中國》叢書

內地傳媒中新社本月21日刊登教育局局長楊潤雄訪問，楊潤雄透露教育局會將內地發行的國情教育書冊《我的家在中國》繁體版，派發給香港中小學校作為教輔材料。

教育局翌日（22日）向全港中小學發通告，談及教育局製作及整理了中國歷史、中華文化課程資源，並會向學校贈送《我的家在中國》叢書，每所小學將獲發兩套，中學及特殊學校一套，可作為教育局即將舉辦的「華萃薪傳 ─ 第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」之參考讀物，亦可推廣中國歷史和中華文化教育的輔助材料。據知，該問答比賽將於4月底進行網上初賽，至6月、7月再辦實體比賽。