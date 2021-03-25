復必泰疫苗｜59歲男七日前打針　今西貢行山被發現無知覺送院死亡

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-25 20:47

衞生署今日（25日）公布，截至今日下午4時的過去24小時，衞生署接獲醫管局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。個案涉及一名59歲男子，於西貢被遠足人士發現失去知覺，搶救無效證實死亡，他曾在7日前接種復必泰新冠疫苗。

一名59歲男子被發現於西貢麥理浩徑失去知覺，飛行服務隊將他送院後搶救無效。(鄧栢良攝)

衞生署指，該名59歲男子今日於西貢被遠足人士發現失去知覺，由政府飛行服務隊送往東區尤德夫人那打素醫院，搶救無效證實死亡。

根據資料，他曾於七日前（3月18日）在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並無不適紀錄。

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衞生署表示，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

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據了解，該名李姓男子獨自行山，估計他從西灣村出發往東壩方向。警方稱，報案人行山至上址，發現身穿灰衫黑褲的事主昏迷倒地，但仍有呼吸。事主由直升機送院，搶救後不治，警方正在聯絡其家人了解事件。

死亡人數累計11人

翻查資料，早前累計10人打針後死亡。連計今次個案，死亡人數增至11人，當中9人接種科興，2人曾接種復必泰。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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