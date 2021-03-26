強制檢測大廈｜增2幢　銅鑼灣禮賢大廈、大窩口邨富秀樓上榜

撰文： 胡家欣 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-26 19:15

本港今日新增11宗個案，8宗外地輸入，3宗屬本地個案。衞生防護中心公布，今日至少有兩大廈被列入強制檢測名單，分別是銅鑼灣禮頓道62-64號禮賢大廈及大窩口邨富秀樓。

銅鑼灣禮賢大廈涉及一宗源頭不明個案，患者是38歲日本籍女士，任職空中服務員，去年11月至今一直居於本港，3月18日出現病徵，3月24日檢測呈陽性。她於傳染期及潛伏期間，曾到北角和富中心GO 24健身中心，主要上普拉提斯班、瑜伽及器械健身運動，期間有戴口罩。而該名確診者所住的單位為劏房，同住單位的約有9至10間劏房，當中有大概6名住客需檢疫。

大窩口邨富秀樓則涉及一宗與本地個案相關的確診者，早前已送往檢疫中心，第12日樣本呈陽性。

住客：大廈內有不少套房

確診空姐所住的銅鑼灣禮頓道62至64號禮賢大廈。據中原地產網頁，禮賢大廈樓齡達65年，分兩座，58至64A號提供90個單位；大廈原有單位設計實用面積由132平方呎至1,230平方呎。或因交通便利，鄰近港鐵銅鑼灣站，網上有不少該幢大廈的套房招租。

住客李小姐進出時以紙巾推門，她指，留意到新聞指禮賢大廈有人確診，惟大廈內未見告示，雖擔心，但不知悉確診者住在哪幢或哪層。她直言大廈內有不少套房，但公共環境乾淨。

確診空姐居於銅鑼灣禮賢大廈劏房單位，同一單位共有約10間劏房，共有6名住客需要接受檢疫，惟部分單位至今仍未找到住戶，當局仍在調查當中。（鄧詠琳攝）

記者視察發現簷篷堆積大量垃圾

記者現場觀察，禮賢大廈分數幢樓宇，當中確診者所住的62至64號，外貌略舊，有渠管外露，未見滲漏，亦聞不到異味，簷篷亦不見有堆積大量垃圾。大廈保安嚴謹，有保安人員把守，向內望，大堂亦齊整清潔。大廈附近雖有小巷，但環境乾淨，多條走廊亦暢通。

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