撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-27 17:04

新冠肺炎疫情反覆，本港旅遊業復業無期，反觀一海之隔的澳門接近一年無本地個案，日前更已「清零」。澳門旅遊局今（27日）表示，近日旅客人次回升，過去一周錄得逾18萬旅客人次，日均旅客較農曆新年黃金周急增超過一倍，是自去年爆發疫情以來，錄得最多旅客人次的一個星期。 翻查入境處數字，本港同期的旅客入境人次僅錄得約一萬名旅客入境（包括本港居民入境人次），當中海外及內地旅客僅佔約9%，或970名旅客，僅是澳門的0.54%。

澳門旅遊局指，過去一周六錄得逾18萬旅客人次，是自去年爆發疫情以來，錄得最多旅客人次的一個星期。（資料圖片）

澳門旅遊局指，在3月20日至26日期間，共錄得189,843旅客人次，日均旅客亦高達27,120，較農曆新年黃金周的12,947人次急增109.5%，亦較整個2月的日均人次增加77.8%，是自去年疫情發生以來錄得最多旅客人次的一個星期。

昨日（26日）更錄得32,647人次旅客數字，按年上升1309%，打破疫情爆發以來最高的單日旅客人次紀錄。

旅遊局指，數據顯示近期旅客量有逐漸上升趨勢，旅遊區人流亦有所增加，內地和澳門疫情持續穩定，現時所有內地人入境澳門人士已毋須隔離，內地已恢復辦理居民赴澳門旅遊簽注，強調當局會把握契機，針對內地市場展開宣傳工作，冀帶動訪澳旅客回升，使旅遊業逐步復甦。

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香港與澳門僅一海之隔，惟本港疫情反覆，翻查入境處出入境人次統計數字，過去一周（3月20至3月26日），本港共有11,173名旅客從不同口岸入境，當中10,203人為香港居民，佔總數91.3%，海外和內地旅客僅佔不足9%。

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