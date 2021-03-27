清明｜紙紮店賣護目鏡探熱槍防疫套裝　負責人：等祖先預防吓

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-27 17:12

清明節將至，不少孝子賢孫已開始為先人張羅祭品和掃墓。新冠肺炎已在本港肆虐超過一年，今年有紙紮祭品店繼續出售防疫物資套裝，內含紙口罩、酒精消毒液、護目鏡，以及紅外線探熱槍等。負責人指，今年疫情稍為緩和，部分顧客因去年沒有掃墓，今年「望燒多少少比先人」，相信今年銷情會較好，又留意到一些輕便食品，例如紙紥點心、生果銷量較佳。

有紙紮店出售防疫物資套裝，內含紙口罩、酒精消毒液、護目鏡，以及紅外線探熱槍。（曾凱欣攝）

清明節將至，有紙紮祭品繼續出售紙紮防疫製品。位於西營盤的明生行負責人吳女士提到，因應疫情今年再推出防疫物資套裝，內含紙口罩、酒精消毒液、護目鏡，以及紅外線探熱槍，售38元。

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她提到，此類型的產品銷量不算多，但亦可以「等祖先預防吓（疫情）」。疫情稍為緩和，吳女士相信，今年紙紮店的銷情會比往年好，因去年疫情嚴重，市民「心情冇咁多」，再加上各種防疫措施上的限制，「有一半人冇去拜山」。

她續言，今年清明節前確診數字回落，部分顧客因去年沒有掃墓，今年「望燒多少少比先人」，留意到一些輕便食品，例如紙紥點心、生果銷量較好。

負責人又指，今年紙紮產品價錢沒有特別加幅，與往年差不多，食物、點心類等售38元，最貴的大屋則售200至300元。