緬甸政變｜三港人親歷港緬兩地示威　異鄉人無法上前線：只可愧疚

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-28 11:30

緬甸2月1日一夜間變天，國務資政昂山素姬被捕，國防軍接管國家，民眾對這場政變極度不滿，街頭抗爭每日在街頭上演。昨天（27日）更是政變以來最血腥一天，大批民眾不理軍方會開槍射擊示威者頭或背的呼籲，在建軍節當日走上街頭抗議，軍方開槍還擊鎮壓，據當地媒體報道，昨日有最少114人死亡，為政變以來最多的一天。 今（28日）是「228血腥鎮壓」一個月，有在緬甸定居的香港人親歷港、緬兩地示威，看到年輕人在槍林彈雨下抗爭，卻未能共進退，無奈地說「只可以愧疚」；亦有支持運動的港商深感掙扎，疫情下備受重創的生意在「大罷工」浪潮下雪上加霜，若西方發起制裁，自己亦深受其害，對自身和生意的前路滿是疑慮。 惟他們一致認為，當地人永不言敗，亦相較香港嚴重撕裂社會更團結，深信今次抗爭正是令各個少數民族「大和解」的契機。無法走上街頭的百姓亦各出奇招，緊守自己的崗位。 （緬甸政變系列之一）

▼緬甸民眾3月27日趁建軍節再次走上街頭▼

血腥鎮壓一個月後，定居緬甸最大城市仰光7年的港人Zoe仍未能接受政變的現實，她憶述政變發生前一日（1月31日）才與友人篤定政變不會發生，認為軍方一旦發起政變，其「商業帝國」會首當其衝，但一覺醒來後，緬甸已變天。一個月過去，她慨嘆現時仍活得不真實。不單是身在異鄉的Zoe感到錯愕，連當地人亦突然由「緬豬」民主覺醒。

每日在仰光的街頭，敲擊聲與口號聲此起彼落。緬甸民選議會2月1日在一夜間瓦解，民主夢碎，5日後，在最大城市仰光，有大批民眾走上街頭，反對軍方一夜間瓦解民選議會，示威由仰光一兩個小區蔓延開去，猶如撲不熄的熊熊烈火，最終全國「遍地開花」。

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一番敲擊聲迎來無數下槍聲，催淚彈、橡膠子彈，甚至是真槍實彈，至2月28日更出現血腥鎮壓，緬甸局勢急速惡化，演變成流血衝突，至今逾300人死亡，而未被記錄在案的數字更是不計其數。

偷拍窗外示威後遭軍方還擊 窗戶被射破

「（軍方）一定係殺紅了眼，如果佢哋唔係殺紅了眼，點會射死咗一個人仲要拖行人哋條屍，搞到成條血路出嚟！」軍方鎮壓的力度不斷升級，流動通訊網絡亦被截斷，當地人決定在住所附近示威，而民眾亦解除家居WiFi的密碼，讓示威者連上，保持資訊流通。

眼見自己的居住地成為戰場，示威地點僅一兩條街之隔，她試過在窗邊偷拍屋外的情況，軍方識破後將其窗戶射破。Zoe與當地人一樣氣忿，但卻無法參與示威，她表示，因為不愔緬語，難以與身旁的示威者溝通，走上前線會為同伴帶來麻煩，她只能充當後勤的角色，「幫手畀啲食物啊，畀奶茶人哋」。

Zoe試過在窗邊偷拍屋外的情況，軍方識破後將其窗戶射破，險些受傷。（受訪者提供）

外國人無法上街示威：只可以愧疚

7年前到仰光開設時裝店的港人John亦直斥，軍方在大選落敗後「輸打贏要」，他曾參與首日的遊行，但之後卻無法再與當地人共同進退，「畢竟你係一個外國人，如果你係涉及政治嘅野，你有可能畀人拉、起訴，或者係驅逐出境」，踏出緬甸國境後，其苦苦經營的生意將化為烏有。

訪問期間，John的一方不斷傳來槍聲，他卻非常淡然。眼見不少年輕人在槍林彈雨下上街抗爭，他不忍地說，對此感到難過，「每日睇到啲新聞，只可以愧疚」，怪責自己能力有限，對此紛亂的世界感無能為力，只能到街上派飯。疫情下生意接近停擺，John表示自己銀彈不足，連捐款支持運動的能力也欠奉。

擔心制裁令生意生上加霜 前路茫茫

仰光南達貢區（South Dagon）是一個工業園區，3年前在該區開設外賣包裝工廠的Pierre亦對示威者生靈塗炭於心不忍，他雖然支持示威者的理念，卻慨嘆「我係好無奈」，現時緬甸進出口陷入半停頓，貨物不能直接輸出，須繞道泰國送往歐美，其客戶亦擔心制裁，不敢再向其廠房下訂，已接近兩個月零訂單。作為局外人，到底仍應否繼續支持當地人抗爭到底，應否響應當地人要求國際社會制裁軍政府，他心裏滿是掙扎。

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身處異鄉的港人在掙扎，當地人亦然。「其實到咗而家呢一步，好多人都唔想行出嚟作無謂嘅犧牲，但係亦都覺得好frustrated（挫敗），覺得自己好似乜野都做唔到」，Zoe一邊說出當地人的無力，另一邊廂再說，「佢哋成日都話我哋一定唔會放棄，我哋一定要繼續爭取落去，因為唔想畀嗰啲人（已往生的同伴）die in vain（白白喪命）」。

婦女和平示威，上演「籠基革命」

當地人各施其法抗爭，一度在街道上掛上當地傳統筒裙「籠基」（longyi）和內衣褲，由於軍人認為在女性衣物走過會滅其雄風，會燒掉或繞道而行等，能為示威者爭取時間逃走，做法更被外媒稱為「籠基革命」；亦曾發起「無人示威」、駕車堵路、在路障加入「身痕粉」，而在孟邦的農村，更有人將釘子暗藏在蕃茄內，丟向軍人，讓軍人踩釘。

這些小戰略成效有多高？「你唔好理係咪超級有用，可能有少少用嘅，佢哋都會做囉」，Zoe強調在武力不對等下，當地人雖然洩氣，卻從未放棄，亦無停下腳步，更有不少年青人決定視死如歸。

+ 5 + 5 + 5

John兩年前亦曾返港親歷反修例示威，他認為緬甸人初期有學習港人的示威策略，再加以改良，而最大的進步是緬甸人不會如香港社會般嚴重撕裂，「喺香港咁，你會睇到有一班明星、歌星，有啲人係支持示威，有啲人係反示威，但緬甸係冇㗎，係完全係見到係一面倒支持社會抗爭」，他形容緬甸人「萬眾一心」要推翻這個不受民眾認可的軍政府，更認為今次是緬甸各個民族「大和解」，槍口對外，對抗軍方的契機。

▼緬甸首都內比都3月27日舉行建軍節閱兵▼