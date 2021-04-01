復必泰｜下周一恢復接種　18萬受影響市民將收更新接種時間SMS

撰文： 王潔恩 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-01 16:32

復必泰疫苗因其中一個批次的藥瓶封蓋包裝有瑕疵，在3月24日起暫停在香港接種。公務員事務局局長聶德權今日（1日）在記者會透露，復必泰供應商已向衛生署提交中期調查結果，表示疫苗並無品質或安全問題，宣布本港將在下周一（4月5日）起恢復接種復必泰疫苗。 聶德權指，早前預約了接種第二劑復必泰的受影響市民，政府會在4月5日至4月10日期間，預留其中一天的時間為他們打針；至於早前預約接種第一劑復必泰的人士，政府亦會為他們安排新的接種時間。

公務員事務局局長聶德權宣布，本港將在下周一（4月5日）起恢復接種復必泰疫苗。（李澤彤攝）

涉約18.3萬人受影響

聶德權表示，在3月24日至4月4日期間，合共有12日暫停接種復必泰疫苗，當中受影響人士，即早前預約在該段時間接種第一劑或第二劑的市民，共涉及18.3萬人，其中3萬人已預約接種第二劑。他強調，需要接種第二劑疫苗的市民需盡快打針，以得到保護力。

他又指，新一批約30萬劑的復必泰疫苗，將預計在明日付運到港。

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政府將預留時段供受影響人士

聶德權說，本來預約在4月4日或之前接種第二劑復必泰的市民，政府會主動在預約系統中，在4月5日至4月10日期間，預留其中一天的時間，以便他們可盡快打針；另外，早前預約在3月24日至4月4日接種第一劑復必泰的市民，政府會為他們安排新的接種時間。

他補充，以上兩類人士明日起將陸續收到預約詳情的SMS通知。若市民未能按照政府預留的時間前往接種疫苗，可在4月3日早上9時起，於預約系統更改時間，但必須先取消預留時段。

不過，聶德權預計恢復接種後，初期的預約反應會較躍踴，若市民要更改時間，有可能要延遲至較後時間才能打針，故呼籲要打第二針的市民，應盡可能按政府預留的時間盡快接種。

原定4月5日後打針 無須重新預約

至於早前已預約4月5日或之後接種復必泰的人士，可按原定時間打針，並無須重新預約。

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另外，衞生署署長陳漢儀亦交代了復必泰疫苗的中期調查報告。她稱，衞生署在3月24日接到復星的書面通知，指批次210102的復必泰疫苗外蓋封口有瑕疵，指示停用涉事批次；該公司為審慎起見，將同一廠房包裝的210104批次一併封存。

經會議及商討後，復星今日向衞生署提交「根本原因調查」報告，指封口瑕疵的根本原因出於封裝程序，金屬環壓接工序在-70度的低溫下產生瑕疵。她解釋，每個藥樽均有一個膠塞，外面有一個金屬環；在超低溫的環境下，藥樽的膠塞出現彈性問題，金屬環無法扣實樽蓋，以致密封性受影響，而周邊的空氣可滲進藥樽。在2至8度的解凍過程中，藥樽的膠塞會回復彈性，其密封性亦會恢復，使樽內的氣壓上升，導致滲漏和樽蓋脫開情況。

她續說，BioNTech已進行反覆試驗和研究，發現香港廠房包裝的210102及210104批次有出現上述情況，而其他廠房生產的批次沒出現有關問題。另外，BioNTech已檢視疫苗由德國運送到港，再運送抵接種中心的流程，調查報告顯示程序完全符合協定要求。

BioNTech向衞生署表示，無證據顯示210102及210104批次復必泰疫苗有安全風險，疫苗在低溫下受細菌污染的可能性亦相當低，早前當局已為這兩批疫苗進行無菌測試，證實沒有出現問題。BioNTech又稱，有關情況對疫苗效用沒有影響，呼籲已接種涉事批次疫苗的市民毋須擔心。衞生署會繼續封存這兩批次的疫苗。