facebook洩5億帳戶資料　私隱公署展開循規審查　籲用戶改密碼

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-04 19:14

社交平台Facebook被揭發逾5億名用戶資料外洩，當中293萬個香港用戶受影響。香港個人資料私隱專員公署今日（4日）指出，已聯絡Facebook香港辦事處，並已展開循規審查，並盡快通知受影響用戶，以減低風險。私隱專員鍾麗玲呼籲用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用，如有懷疑可向公署查詢或投訴。

私隱公署表示，已就facebook疑洩用戶資料展開循規審查。（資料圖片）

私隱公署今日表示，留意到有傳媒報道指Facebook用戶個人資料疑被外洩，當中涉及近300萬名香港用戶，考慮到懷疑外洩的個人資料包括姓名、Facebook ID、電郵地址、電話號碼、位置、出生日期、個人簡歷等，私隱公署已聯絡 Facebook，並已去信就事件展開循規審查，包括了解資料外洩詳情、受事件影響的香港客戶的數目及所涉及的個人資料，亦已經提醒Facebook儘快通知受影響用戶，以減低資料外洩所產生的風險。

勿接受不認識或不肯定其身份交友邀請

私隱專員鍾麗玲呼籲，有關社交媒體用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用，若用戶懷疑個人資料被外洩，可聯絡相關平台查詢，亦可以向私隱公署查詢或投訴。私隱公署建議，用戶可考慮更換密碼；啟用雙重認證功能；留意有否不尋常登入記錄，及不要接受不認識或不肯定其身份的人的交友邀請。

鍾麗玲續指，私隱公署將於日內發出有關使用社交媒體及即時通訊軟件的指引資料，進一步提醒用家如何減低相關私隱風險。

美媒《商業內幕》（Business Insider）昨日（3日）報道，Facebook逾5億名用戶的個人資料，包括姓名、電話和電郵等，被上載至一個黑客網站供免費瀏覽。

美媒《商業內幕》（Business Insider）昨日（3日）報道，Facebook逾5億名用戶的個人資料，包括姓名、電話和電郵等，被上載至一個黑客網站供免費瀏覽。相關資料涉及全球106個國家和地區，當中亦有293萬個香港帳戶受到影響。

Facebook回應指，相關資料是舊資料，與2019年外洩事故有關，已經於當年8月修復系統。