屯門爆疫｜愛暉樓設流動採樣　住戶：唔擔心咁多　會注意個人衛生

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-08 12:53

友愛邨愛暉樓第3座有兩宗無源頭個案，被列入強制檢測大廈，政府今早（8日）在愛暉樓下設置流動採樣車，由華大基因承辦，不少居民排隊接受採樣。有住戶表示，不清楚染疫單位位置，故不知與自己單位是否相近，會更注意個人衞生「唔擔心得咁多」。對於當局指調查方向包括附近商場街市，當區區議員表示，關注愛暉樓斜對面的友愛街市落貨區衞生問題。

衞生防護中心昨公布，新增2宗無源頭個案，均居住在屯門，分別為友愛邨愛暉樓第3座、山景邨景富樓（高座），另有一宗初步確診也居住在愛暉樓，單位雖然不相近亦非同座向，但均列為強制檢大廈。

政府今早在愛暉樓下設置流動採樣車，檢測由華大基因承辦，不少居民排隊接受採樣，現場情況順暢有序。

住戶指房署每月均為愛暉樓安排大清洗

住戶梁女士今早在流動採樣車接受檢測，在愛暉樓低層單位居住近廿年，對於愛暉樓再爆疫，梁女士表示，只能做好個人衞生，「唔擔心得咁多。」認為邨內衞生情況無問題。

另一名年屆六旬住戶則與家人同往接受檢測，他指，房署每月均為愛暉樓安排大清洗，至於單位內衞生情況因人而異，亦不覺廁廚渠口有異味，未太擔心傳播，「最重要做好自己。」

區議員：有住戶曾反映公眾地方有棄置口罩

當區區議員林健翔今日亦在場監察及協助。他指，曾有愛暉樓住戶向他反映公眾地方有棄置口罩。林健翔亦關注愛暉樓斜對的友愛街市落貨區衞生問題，指該處原為停車場，商場約半年前改劃成垃圾站，同時經常有濕貨落貨，地面總是「濕漉漉」，並流水到行車道。林健翔表示，與商場反映後，獲對方承諾聘用一批清潔工每日清潔，但認為情況未改善。