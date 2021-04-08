馬灣公園二期上馬　民間發現「九龍關」石碑　促原址保留

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-08 15:28

政府早前宣布，新鴻基須在批地日期起計3年內，完成和開始運作馬灣公園二期，馬灣舊村將翻新作藝術村。 不過，有團體發現村屋後發現一塊可顯示清代「汲水門關廠」地界的「九龍關」石碑。連同早已被列三級歷史建築的石碑，相信可展示出整個馬灣關廠的歷史和範圍。他指，石碑不單保存完整，而且字體清晰，故應原址保留，不應移動，「要睇政府同新鴻基點處理。」 新鴻基地產回覆指，與政府協議中列明會保育九龍關紀念碑和碑石，稍後會向政府遞交保育方案。

（香港歷史研究社FACEBOOK）

負責馬灣公園第二期工程的新鴻基地產回覆指，馬灣公園第二期的發展計劃重視保育和活化馬灣舊村風貌，與政府的協議中亦列明會保育九龍關紀念碑和碑石，稍後會向政府遞交保育方案。

相信仍有石碑未被找到

香港歷史研究社理事長李澤恩表示，他的同事早前與香港史學會等人到馬灣舊村考察，當時有村民向他們透露，一間村屋後有一塊石碑，到場後發現碑上刻了「九龍關」，認為可顯示關廠的界線。

李澤恩指，馬灣舊村以前有清政府的稅關，在馬灣鄉事委員會舊址外，現時仍保留了被列為三級歷史建築的關石碑，包括「九龍關」、「光緒二十三年九龍關借地七英尺」。他形容，連同今次新發現的石碑，可展示出整個馬灣關廠的歷史和範圍。他又說，根據村民的說法，有較年長的村民以前甚至見過有兩至三塊石碑，「應該唔止得依塊，只係未搵到。」

他認為，石碑很值得保留，而且不應移動，「因為佢係一塊界碑，劃定佢（關廠）範圍，如果移動咗就會失去價值，所以一定要原址保留。」

馬灣鄉事委員會舊址外仍然保留了紀念碑，現時已被列為三級歷史建築。（古諮會網站）

根據古諮會資料，馬灣和其他3個位於香港周邊地區的稅關，是清政府於1860至1870年代所設，目的是為了打擊鴉片走私活動和增加稅收。不過，稅關在1887年合併為「九龍灣」，以便統一管理，但後來在1898年正式關閉。

古諮會指，稅關雖已不存在，但仍保存了一件石碑，當中刻上「光緒二十三年九龍關借地七英尺」。