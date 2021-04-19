DSE 2021｜基層女生參加創科活動愛上STEM、電影製作　成溫習動力

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-19 08:00

DSE主科將於下周正式開考，應屆文憑試考生、寶血會上智英文書院中六女生陳潔潔亦是其中一名考生。臨考在即，回想初中時參與了非牟利團體婦女基金會「Girls Go Tech（簡稱GGT）學校計劃」，漸漸對STEM產生興趣，以致她高中選修了資訊及通訊科技科（ICT），以及參加了GGT舊生培訓接觸到編程等，令她對電腦科學、電子工程感興趣，連同喜愛的電影製作，成為溫習的重要動力，「參觀企業個陣發現，有啲崗位都想請女仔，因為男女思維唔同，可以互補，將來都會有出路」，她表示應考DSE後，會再視乎最終成績再決定大學選修科目。

應屆中六女生陳潔潔，初中時參加了GGT計劃，開始接觸STEM及創科行業。（鄧穎琳攝）

婦女基金會2015年起推GGT計劃，讓基層初中女生接觸STEM，擴闊升學就業選擇。至2019年初再推「GGT舊生培訓計劃」，除了在網上平台提供編程課程，亦安排探訪科技公司、與女工程師會面活動等，讓女生走進STEM行業作進一步了解。

陳潔潔是「Girls Go Tech學校計劃」的參加者之一。（鄧穎琳攝）

計劃參加者之一的陳潔潔，出身基層家庭，父親從事建造業、母親任家庭主婦，她直言以往從未想過修讀電腦或科技相關科目，參與計劃後才發現本港修讀ICT的女生比例較男生少，參觀創科企業後，有意投身創科行業：「參觀企業個陣發現，有啲崗位都想請女仔，因為男女思維唔同，可以互補，將來都會有出路」。

她感激GGT讓她有機會接觸STEM、修讀ICT，接觸到電影製作，由於她同時對創科及電影製作感興趣，打算先努力應考DSE，再視乎最終成績決定大學選修什麼。

婦女基金會署理項目總監張小微解釋，2015年至2019年期間，GGT主推實體活動，希望基層女生及早了解生活與科技的關係，對STEM有初步認識 ，當時約15間中學參與。疫情來襲，2020年基金會將計劃轉網上舉行，開放網頁予基層中學女生自學，並與高盛合辦了STEM大賽，予14至17歲GGT學員實踐所學，增加她們的信心、收窄STEM的性別差異。至今GGT計劃累計約40間中學參與，共逾2,500名女生受惠。

被問到將來會否擴至男生？張小微直言，近一兩年政府及民間推出不少STEM計劃，而網上自學課程可換領日後交流等實體獎勵，暫保持只供女生參與。

《2021年DSE試場疫情預防措施》