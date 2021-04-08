小學助理認非禮多名女生並拍片　指遲收工才尋求刺激　判囚40月

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-04-08 18:39

一名小學文書助理於9個月內，趁校內6名年僅7至11歲的女學生身體不適，或要參加填色比賽之機，對她們上下其手，撫摸她們的胸部和私處，又拍下部分女生私處和非禮的過程。其中兩名女生向家人投訴，經校方和警方調查後揭發其餘非禮事件。被告今（8日）在區院承認11項非禮罪和製作兒童色情物品罪，求情稱因無法準時收工，才會產生尋求刺激的衝動。法官譚思樂判刑時指，被告管理自己性興奮有困難，又斥責他巧言令色和濫用職權，非禮尚在幼年的女學生， 故最終判處被告3年4個月監禁。

被告簡銘龍（28歲）承認7項非禮罪和4項製作兒童色情物品罪，控罪指他於2017年10月24日至2018年6月14日，分別在其任教小學的校園電視台室和醫療室內，非禮6名年齡介乎7歲至11歲的女童，以及製作攝有4名女童的色情物品。

被告被捕後稱 非禮後感愉快和開心

控方案情指，被告於案發期間在一間小學擔任文書助理，被校內學生暱稱為「龍哥哥」。2018年2月，年約11歲的女童V在上學途中感到不適，因此到學校醫療室休息。當時被告正在醫療室，他首先替V量度體溫，但隨即離開醫療室；被告其後返回醫療室，伸手進V的校服內按壓她的胸口一下，並寫下一些筆記；當時V 以為被告是替她量度心跳，但其後被告進一步伸手進V的短褲和內褲內，並按壓其私處數秒。

至2018年6月14日約早上11時，另一名年約11歲的女童U帶同其朋友、年約10歲半的女童T，到校務處找被告以參加填色比賽。被告將二人帶往校園電視台室，並叫二人分別坐在他的左右大腿上。

T曾一度拒絕被告，但被告強行將她拉往自己，T 因此就範；被告其後將電話放在桌上，向二人展示一些圖片，然後伸手撫摸T 的右胸5-6秒。T再次試圖移動手村反抗，被告則轉而侵犯U，隔著校裙撫摸U的右胸約1分鐘。U亦有反抗並推開被告，被告隨即停手，但轉而將手放在U的大腿上，其後兩名女事主離開校園電視台室。事後，T和U分別向母親投訴事件，並向校方揭發事件；校方隨即向學校小三至小六的女生發問卷調查事件，從中獲悉V亦曾被被告非禮；最終校方決定報警揭發事件。警方隨即上門拘捕被告，警誡下被告承認自己曾非禮T、U和V三名女童，並稱事後感到「愉快」、「開心」。

被告簡銘龍今在區域法院承認非禮罪和製作兒童色情物品共11罪，被判囚3年4個月。

警方在被告電腦電話發現7張相片和4段影片 涉及另三名女童

警方並在被告住所內檢獲一部電腦和一部電話，當中發現被告在校園電視台和醫療室拍攝的7張相片和4段影片，涉及另外四名在涉事學校就讀的女生。涉事相片攝於2017年10月24日，均為女事主Z和容貌和私處特寫，相片顯示有人用手指觸碰Z 的私處範圍。

四段影片則分別攝於2017年11月8日至11月18日，第一段片中見到女事主W躺在地上，校裙拉高至露出其內褲，有人先伸手摸向W的腹部，後更將其內褲拉下並用手撫摸其下體一下；第二段片顯示，女事主X 躺在床上，並被一人拉起其裙子並拍攝其內褲兩秒；餘下兩段片則顯示女事主Y坐在椅子上和另一人談話，片中攝有Y的內褲。

警方隨即再度詢問被告，警誡下被告承認是涉案手機和電腦的唯一使用者，亦承認自己曾趁多名女事主身體不適，將她們帶到醫療室或校園電視台室內拍攝相片和影片，並非禮她們；被告解釋自己是因好奇而犯案。

求情稱工作量大和無法準時放工 才產生尋求刺激的衝動

辯方求情陳詞指，被告犯案時工作量大增，無法準時放工，於是才會產生尋求刺激的衝動；辯方又呈上被告親撰的求情信，指已經向受害者及其家長以及校方致信道歉，主動向法庭提出無需因他認罪而扣減其刑期，以對眾多女事主作出更好的交代；辯方續稱，被告對自己的所作所為感到非常後悔和慚愧，又指擔心母親以後將無人照料，並承諾出獄後會奉公守法為家庭分擔。

辯方又求法庭考慮被告的心理報告，指被告願意接受心理治療，並稱他不會重犯；唯譚官隨即反問，指心理報告顯示被告有戀童傾向，其重犯風險屬於「中等的頂端」，明言法庭判刑時需要據此考慮被告的重犯風險。

譚官在判刑時補充，從被告的心理報告可見，被告在管理自己性興奮方面有困難，又斥被告巧言令色，濫用職權來非禮女童，破壞與學生的互信，粉碎家長對兒女能在學校安全學習的期望，帶給家長自責的痛苦。譚官重申，法庭在處理涉及兒童被性侵犯的案件時，判刑需要考慮阻嚇性，表達社會對此類案件的痛恨和為受害者及其家人申冤，故最終以5年監禁為量刑起點，因被告認罪扣減其三分之一的刑期，最終判處他3年4個月監禁。

案件編號: DCCC 5/2021