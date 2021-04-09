旅遊事務專員黃智祖空降海洋公園做CEO　邱騰華：取公務員薪津

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-09 22:21

政府今日（9日）宣布最新高層官員調動，現任旅遊事務專員黃智祖將於今年5月1日起，借調海洋公園公司，出任行政總裁，為期約6個月。借調期間，海洋公園公司會公開招聘行政總裁。 另外，現任環境局副秘書長楊碧筠於本月14日出任食物環境衞生署署長。

黃智祖的借調由政府安排。對於黃智祖的借調安排，公務員事務局局長聶德權表示，黃智祖為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，並在旅遊業發展的政策制訂方面有豐富經驗，「我有信心他能在借調海洋公園公司期間繼續竭誠及專業地為社會服務。」

陳善瑜轉任總經理

海洋公園公司主席劉鳴煒表示，很商興黃智祖可在公園進行轉型籌備工作以實踐全新未來發展策略之時，為公園帶來領導支持，他擁有深厚的旅遊和經濟發展經驗、管理專長，以及對娛樂和創意產業相當了解，定必在公園業務及營運重組和創新訪客體驗各方面，帶來睿智觀點。

海洋公園公司同時宣布委任現任行政總裁陳善瑜為總經理，任期由年5月1日起生效。劉鳴煒將繼續帶領遴選委員會就海洋公園公司行政總裁一職展開全球招聘。原公園首席財務總監暨公司秘書陳善瑜去年7月1日接替退休的李繩宗，任期一年至今年6月30日為止。

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邱騰華：黃智祖薪津仍然用公務員編制安排

商務及經濟發展局局長邱騰華下午出席一項活動後見記者時表示，今次調任是政府及海洋公園董事局均同意的安排，由於海洋公園行政總裁已懸空一段時間，由其他同事署任，園方即將會展開招聘，「但在這段時間，我們是不會白等的」，而最近立法會通過撥款予海洋公園一系列重新發展項目，包括下園區發展、水上樂園投入服務等，同時亦要展開修訂《海洋公園條例）》的工作，希望黃智祖借調能「跨越海洋公園新發展的重要時刻。」

邱騰華續指，黃智祖薪津仍然用公務員編制安排，由政府承擔。被問這是否意味政府又一次出手幫助海洋公園，邱表示要看全盤發展，而海洋公園是本港重要的旅遊基建，加上在疫情、經濟低迷的情況下，有必要維持海洋公園的正常運作，保住園內2,000個正常職位及2,000個臨時職位。

黃智祖曾任新聞處處長 2018年調任旅遊事務專員

黃智祖1978年加入政務職系，於2018年晉升為首長級甲級政務官，黃於2011年10月至2016年7月出任商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業），後於2016年7月出任政府新聞處處長，其後在2018年2月起調任旅遊事務專員。此前，黃曾於香港駐紐約經濟貿易辦事處、前經濟科、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處、財經事務及庫務局及房屋署等政府決策局及部門任職。

旅遊事務專員黃智祖將於今年5月1日起，借調海洋公園公司，出任行政總裁，為期約6個月。（資料圖片 / 羅君豪攝）

環境局副秘書長楊碧筠調任食環署署長

至於楊碧筠的任命，聶德權表示，楊為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心她能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

資料顯示，楊碧筠1990年加入政府，於2016年4月晉升為首長級乙一級政務官，曾任職多個政府部門及決策局。她2013年至2014年出任駐日內瓦經濟貿易辦事處副代表，於2014年至2019年出任中華人民共和國香港特別行政區駐世界貿易組織常設代表，並從2019年1月起出任環境局副秘書長。