元朗萬寧女售貨員確診源頭不明　15人清明節白泥村一同拜山須檢疫

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-09 18:15

衞生署今日（9日）公布新增14宗新冠肺炎確診個案，當中有12宗為輸入個案、一宗本地相連個案為確診者家人，及一名源頭不明個案。未知感染源頭的42歲女患者，於元朗泰衡街大興大廈地下的萬寧任售貨員，曾於清明節（4日）前往白泥村拜山。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，曾同行拜山的15名親戚及約19名萬寧同事都須送往檢疫，她亦曾到元朗多間食肆用膳，同行朋友都須檢疫。

源頭不明的42歲女患者於元朗大興大廈地下萬寧任售貨員。(李恩慈攝)

女患者早於3月底頭痛 曾兩看醫生

張竹君指，該名42歲的女患者（確診編號:11156）於3月26日起有少許頭痛，3月31日到私家醫生診所求診，但仍感頭暈，故4月2日再看另一私家醫生，至4月7日仍感暈，再到首名求診的醫生處覆診，獲建議入院，於浸會醫院門診接受入院篩查時確診。

張表示，涉及的私家醫生分別為新界元朗康景街1號的鄧兆棠醫生及元朗教育路豐興樓的王錦麟醫生，已通知兩間診所，並要求與患者差不多時間求醫的人接受檢測。

被問到為何患者兩次求診都無取樣本檢測，張竹君解釋，因她沒有典型的新冠肺炎病徵，只是頭暈，所以醫生未有要求她檢測，指已發信予醫生，提醒復活節長假後，有懷疑就應盡量叫病人接受病毒檢測。

張竹君指，該名源頭不明女患者於清明節曾往拜山。(盧翊銘攝)

19位同事送往檢疫 曾光顧區內多間食肆

女患者居於元朗上白泥村石屋，只有其一戶居民，而潛伏期及傳染期曾上班，有約19名同事須檢疫，個別同事曾一同食飯、換衫，曾多次到訪其工作的萬寧或曾長時間逗留在店內的市民都需要接受強制檢測，患者並無在其他萬寧分店工作，但仍要研究其他同事有否去過其他分店工作。《香港01》傍晚到元朗大興大廈萬寧外，店舖已經關閉，門外貼出告示，指會暫停營業至4月12日，期間會聘承辦進行全面清潔及徹底消毒。

患者最後上班日期為4月7日，亦曾在上班期間與同事在元朗大棠道熟食市場、富都餐廳吃飯，亦曾自己到元朗千色匯MOS Burger、元朗貿易中心的麥當勞用膳，更曾於3月25日在元朗虹方Cafe 52與幾位朋友吃飯。

▼4.6復活節假期最後一日 東龍島垃圾處處▼

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張竹君續指，患者於清明節與15名親戚到白泥村拜山，並回家吃飯，全部人需要檢疫。張說，拜山活動不是特別高危，但有一同吃飯，故親戚須接受檢疫。

就會否出現萬寧群組，張竹君指，患者病徵不明顯，亦拖了一段時間才確診，有機會出現傳播，但現時難以預計甚麼個案會出現傳播，故與過往一樣，14天內有逗留萬寧2小時以上需要強制檢測。