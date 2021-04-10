海員工會百周年　張建宗：國家十四五規劃　為本港航運帶來機遇

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-10 17:01

香港海員工會成立100周年，並於今日（10日）舉行「紀錄片首映暨圖文集新書發佈會」，政務司司長張建宗致辭時高度讚賞香港海員工會對香港工運發展、經濟繁榮、中華民族解放與國家發展所作出的努力和貢獻。 張建宗又提到下星期三將透過特別會議首讀的的完善選舉制度，希望可得到各界支持，並最快於五月通過。他指政治安全為國家安全之本，並實行愛國者治港，以均衡有序地擴大香港社會政治參與。

香港海員工會成立100周年，並於今日（10日）舉行「紀錄片首映暨圖文集新書發佈會」。

疫情中為海員工作作出協調 為海員排難解憂

張建宗提到人大於三月通過的完善選舉制度，指政治安全為國家安全之本，通過後可實行愛國者治港。（馬煒傑攝）

出席嘉賓張建宗致辭時提到，工會多年來致力凝聚海員力量，維護海員權益。過去一年因疫情不便，海員工作面對不同困難，而工會亦會作出協調，以為海員排難解憂。另外亦會主力吸引青少年加入，例如舉行海員日、香港海運周等，吸引大眾關注時，亦可加強年輕人對海事的關注。而隨着國家十四個五年計劃通過，配合國家的發展方向，亦會為香港航運發展帶來無限機遇。

望完善選舉制獲支持 最快五月通過

張建宗亦提到人大於三月通過的完善選舉制度，指政治安全為國家安全之本，通過後可實行愛國者治港，並可均衡有序地擴大香港社會政治參與。他又提到下周三特別加開的首讀會議，指如獲得足夠支持，議案最快可於五月通過。

吳秋北：海員有優良革命傳統 自行爭取權益

吳秋北形容海員有優良革命傳統，當年海員特遇低人一等亦是自行爭取權益。（馬煒傑攝）

工聯會會長吳秋北指海員工會歷史長久，一直堅持愛國愛港、維護權益、反帝反殖。又形容海員有優良革命傳統，當年海員特遇低人一等亦是自行爭取權益。中聯辦社工部部長梁建亦提到工會一直致力維護海員合法權益，並全力推動香港融入中國發展，為香港海事發展帶來機遇。

工會曾發動了震驚世界的香港海員大罷工

香港海員工會主席張世添指工會成立之初堅持反殖反帝，為維護海員權益更三次被港英當局封閉，過去更發動了震驚世界的香港海員大罷工及參與了省港大罷工。張世添亦提到，感謝中央出手，落實《香港國安法》及完善香港選舉制度，而未來海員亦會繼續愛國的精神。