林鄭月娥稱或叫停免費檢測遭抨擊　陳肇始：都是說考慮而已

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-13 11:39

本港疫情逐漸放緩，行政長官林鄭月娥昨（12日）形容疫情明顯受控，並拋出「疫苗氣泡」的新抗疫路線圖，作為放寬食肆、酒吧等處所，以及放寬院舍探訪等的基礎，惟新政策再次惹來市民及業界反響。食物及衞生局局長陳肇始今早（13日）在電台節目表示，政府多個部門未來一周將約見業界，敲定相關放寬措施的細節。對於有市民不滿政府強制使用「安心出行」，她則指，較少中年人沒有智能電話，而長者和小童則可以跟隨有安心出行的家人進入食肆，但具體細節仍有待與業界商討。被問到特首林鄭月娥稱或取消免費檢測，是否放棄「願檢盡檢」，陳肇始強調特首「都係話考慮啫」。 香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，業界早前曾向當局提出強制使用「安心出行」，以解決前線員工核查資料的難題，又強調不會因為員工不接種疫苗而解僱對方，但認為雙方不應「鬥氣」，但要食肆查證顧客有否接種過疫苗則有難度。

陳肇始直言，沒有智能電話的中年人僅屬少數，重申安心出行「唔使留名又唔使留電話，呢個真係冇問題」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

陳肇始早上在港台節目《千禧年代》表示，不同的放寬措施開始時間未必一樣，需要有足夠時間準備，會與業界商討便捷的方便，但強調特首林鄭月娥已公布「疫苗氣泡」的大原則和整體框架，與業界只是討論執行細節。

若食肆想進一步放寬堂食限制，員工及食客需要接種疫苗外，客人更必須使用「安心出行」，有意見批評當局做法如同為難沒有智能電話的市民，陳肇始直言，沒有智能電話的中年人僅屬少數，重申安心出行「唔使留名又唔使留電話，呢個真係冇問題」，但若長者和小孩沒有智能電話則可以跟隨已掃描「安心出行」的家人進入餐廳，但詳情則有待與業界商討，如何監察安心出行的實施，以及如何執行放寬措施。

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至於部分人士不符合接種疫苗的資格，陳肇始指，政府疫苗接種計劃不容許16歲以市民打針，長期病患等亦不獲建議，她強調這群人將需提供證明，解釋自己為何不適宜打針。被問到以接種疫苗作為放寬處所限制的基礎，會否造成勞資矛盾和對立，甚至令不打針的打工仔失去飯碗？她未有正面回應僱主能否以不打針為由解僱員工，僅表示不希望見到這種情況，將會與業界商討如何證明員工因健康理由無法接種疫苗。

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特首昨日表示日後或會停止提供免費檢測服務，被問到是否放棄「願檢盡檢」和追蹤源頭，陳肇始強調，行政長官「都係話考慮啫」，強調「無論（疫苗保護力）幾多都好，都係有保護力，社會有個屏障」，又指市民不需要「時時去做檢測」，但從公共衞生角度而言，強制檢測等工作並不會減少。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，業界會盡量配合政府的措施，以放寬晚間堂食和宴會的限制，但慨嘆當局是自行推出新的「三步曲」，將責任交予業界。他續指，業界曾向政府提出方向性的建議，如強制使用安心出行，以防止市民填寫虛假資料，令不能執法的前線員工陷入兩難，又指全港已有逾350萬人下載了「安心出行」，相信現時的下載率已涵蓋會出外消費的300萬至400萬市民，認為掃描相關二維碼後才可進入處所「應該冇問題」。

旺角黑布街一間手工啤酒專門店，現供客人以填紙仔，替代掃瞄安心出行。（李澤彤攝）

至於會否解僱不願接種疫苗的員工，他則強調「唔會因為咁樣而解僱佢」，但亦相信大家都是理性，員工不應「鬥氣」而不打針，但建議當局考慮容許以定期兩星期接受檢測作代替方案。

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黃家和又指，在店內劃出「清潔空間」（clean zone），只有大型食肆能夠做到，惟食肆要特地劃出一個房間以容納特定客人，形容是一個「頭赤」的問題，強調所有放寬社交距離措施仍有待逐點與政府商討實際是否可行，讓執法部門去檢控，坦言「對我哋嚟講都幾無奈」，查證顧客有否接種過疫苗亦有一定難度。

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