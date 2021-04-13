消息：消防處改常務訓令可要求員工打疫苗　處方：無計劃強制接種

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-13 19:54

港府展開新冠疫苗接種計劃逾兩個月，紀律部隊為優先接種群組。據了解，消防處內部（13日）今日流傳一份新修訂的「常務訓令」，擴闊以往涵蓋有關「霍亂」的條款，訂明為防「感染可能會導致公共服務中斷」的傳染病，所有人員須按照指示和要求，進行「適當的疫苗接種」，惹起前線消防疑慮「強迫打針」。 消防處回覆查詢指，現時並無計劃行使相關訓令，以強制屬員接種任何疫苗。

消息指，消防處今日（13日）頒發一份新修訂的常務訓令（General Order），當中第12項條款，將以前針對霍亂及其他預防針劑的條文，擴闊至涵蓋「所有傳染疾病疫苗」，訂明所有人員除非已接種類似疫苗或有醫學原因，否則須按照指示和要求，進行「適當的疫苗接種」，以防感染「可能會導致公共服務中斷」的傳染病。新修訂中，預留了兩項條款作增補，目前顯示為留白。

據了解，常務訓令屬合法指令，即人員必須遵從，有人員向本報反映，有關新修訂從無向前線諮詢，修訂內容及定義闊，引起內部廣泛討論，不少人估計是為立下基礎，以「舖路」日後要求接種指定疫苗，有人員憂慮會被強制要求接種新冠肺炎疫苗。

其他紀律部隊未有類似修訂

有已接種新冠疫苗的前線認為，因應工作需要，可評估風險自願接種，未聞有強制要求。據了解，其他紀律部隊包括警隊等，未有相關新修訂。

處方︰ 無計劃強制人接種

消防處回覆查詢表示，現時並無計劃行使相關訓令，以強制屬員接種任何疫苗。

翻查資料，6名紀律部隊首長於2月23日，率領共114名紀律部隊人員，到中央圖書館疫苗接種中心，接種首批到港的科興疫苗。消防處處長梁偉雄當時表示，抗疫工作非常重要，紀律部隊都要身先士卒，消防處更加是抗疫第一線，緊急部門有感染風險，接種疫苗可將風險壓低，希望做足防護措施。

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