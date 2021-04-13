增3宗本地個案　最早發病主婦未知感染源頭　曾到屯門將軍澳拜山

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-13 17:47

新冠肺炎疫情持續，本港今日（13日）新增13宗確診個案，當中3宗屬於本地個案，三人均屬於家人關係。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，最早發病的人士是55歲家庭主婦，她感染源頭不明，曾到訪屯門及荃灣多處，亦曾到曾咀靈灰安置所拜山。 至於與她結伴外出的34歲家人亦同樣確診，該患者更曾與其他親戚到將軍澳拜山，然後一班人又曾去觀塘「飲湯」。張竹君指，她有兩名家人同告確診，都曾住在最早發病的主婦家中。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增3宗本地個案，3人都是家人關係。（歐嘉樂攝）

張竹君指，三宗本地個案互相相識，是親屬關係，最早發病的55歲女子，是一名家庭主婦，暫未找到感染源頭，其餘二人都是她的家人，三人在4月10日一起求醫並做檢測。

家庭主婦感染源頭不明 曾訪玩具反斗城、Uniqlo

最早發病是一名55歲的家庭主婦（#11604），住深井麗都花園2座。她在4月4日起咳嗽。

張竹君指，在僭伏期或傳染期間，患者會到楊屋道街市外的攤檔買菜；而在3月28日，她曾與家人及一名朋友到訪荃新天地的「天 · 悠蔬食」 ；直至4月3日，則曾與家人到曾咀靈灰安置所拜山，之後曾到屯門時代廣場的「Pastaholic」，亦去過屯門市廣場的「玩具反斗城」和「Uniqlo」購物。

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結伴親友染疫 曾到將軍澳拜山、訪親戚家飲湯

至於她兩名確診家人，其中一人是34歲女士，在中環豐盛創建大廈上班。她在4月9日起鼻開始不適，翌日更失去味覺。

她在3月尾至4月初，曾住在染疫家庭主婦（#11604）的家（深井麗都花園2座），她自己則住在尖沙咀友聯大廈。張竹君指，該患者亦曾與染疫主婦一起去過荃新天地「天 · 悠蔬食」 、曾咀靈灰安置所、屯門市廣場。

另外，在4月4日，她亦與另外8位親戚到將軍澳華人永遠墳場拜山，並曾到其中一位親戚在觀塘的家飲湯。

38歲男士確診 長沙灣香港中心29樓上班

至於最後一位確診者，則是一名38歲男士。他除了住在尖沙咀友聯大廈外，有時住在牛池灣嘉峰臺2座，亦曾經住過深井麗都花園2座，並在長沙灣香港中心29樓上班。他在4月5日起不適。

另外，他亦曾與同事在4月8日去過長沙灣「最掂燒味」；9日則去過億利工業中心的「紅米」。

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