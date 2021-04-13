突襲封區｜深井麗都花園2座再有居民確診　居民禁足檢測

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-13 21:39

新冠肺炎疫情持續，本港今日（13日）新增13宗確診個案，3宗本地患者為親戚關係，最先發病的55歲的確診家庭主婦（#11604）列源頭不明個案，她居深井麗都花園2座。政府公布自晚上8時起將該大廈列為指明「受限區域」，在內人士須留在其處所並接受強制檢測。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日( 14日)凌晨1時前接受檢測。

有麗都花園2座居民指，該大廈今年1月亦曾出現確診者，當時已被納入強制檢測公告；現時再需進行強制檢測亦適合。然而該居民批評沒有必要「封區」：「做強制檢測都好夠，封區都無必要」。

一名55歲的確診家庭主婦（#11604），住深井麗都花園2座。(鄭子峰攝)

居民岑太住在出現確診個案的麗都花園2座，她指該大廈今年1月曾出現確診者，當時亦曾被納入強制檢測公告。現時該大廈再被納入強制檢測，她則認為做法適當。被問到會否擔心大廈內有隱形傳播鏈、她則指：「都無得驚，𠵱家疫情好難講，比較反覆，大家要小心啲」。

岑太又稱，因應早前大廈出現確診者，當時已就喉管進行檢查及維修，情況亦良好。被問到會否擔心大廈被列為受限區域「封區」，她認為現時確診源頭分散：「做強制檢測已足夠，封區都無必要」，而屋苑居民防疫意識亦十分足夠，如出入時亦會使用酒精搓手液。

另一位住於麗都花園的鄭生就表示不太擔心：「都唔係好嚴重，一個半個，都習以為常」。他因工作需要，會一周檢測一次；加上已接種第一針復必泰疫苗，認為「都安心啲，起碼有層底墊住」。

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荃新天地天・悠蔬食：員工檢測全部陰性

該名55歲的確診家庭主婦曾到荃新天地二期的「天・悠蔬食」用膳，今日下午5時許仍見有職員在內，亦有店員在餐廳中用餐。有店員表示，得知曾有確診者到訪過該店後已即時關門，並已進行大清潔；又指現時為餐廳「落場」時間，原本會於晚上6時開始晚市，惟要待負責人決定今日是否繼續營業。

職員又表示，因政府要求食肆員工須14日檢測一次，該餐廳全部員工已於本月10日及11日進行檢測，今日收到結果全部為陰性。而今晚亦會再進行大清潔：「會掀起晒啲梳化、凳，全部都消毒」。