躁婦與夫為金錢吵架　電話直播其用熱水淋子女　認傷人等罪候懲

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-14 13:55

家庭主婦不滿7歲兒子吃飯太慢，已曾用熱水濺傷兒子面部。兩天後與丈夫通電話時吵架，更用電話鏡頭向夫直播她用熱水淋一對子女的情況，兩童聞母倒熱水聲已即躲入房，並用薄被及咕𠱸掩護，惟兒子背部仍受到二級燙傷。主婦今（14日）在區域法院承認意圖傷人等罪，控方透露兩童事後已交由姑婆照顧，法官要先索取兩童最新的傷勢照片、創傷報告及被告的精神科、心理科報告再作判刑，案件押後至本月28日。

受傷子女分別7歲及10歲

現年37歲女被告承認普通襲擊罪、有意圖對他人身體造成嚴重傷害罪及企圖有意圖對他人身體造成嚴重傷害罪，案發於去年2月10日至2月12日，案中兩名事主分別為被告當時7歲兒子X及10歲的女兒Y。

指兒子食飯慢叫夫打仔

案情指，被告為X及Y的親母，去年2月10日一家人在用膳時，被告罵兒子X吃飯太慢，叫丈夫打X，否則她會向X淋熱水。其夫遂用玩具高爾夫球桿打X。

見子濺傷說屋企有個鍾無艷

不過，被告仍去廚房倒了一杯熱水，X推開杯子，因為他不想被燙傷，被告最終將熱水濺到X的前額及臉上，X感到痛楚及不開心。丈夫替X沖洗被燙傷的位置，被告卻在洗手間外稱：「屋企而家有個鍾無艷。」

子女聞倒熱水聲即躲入房

被告兩日與丈夫通電話討論金錢問題時吵架，她指控丈夫說謊，接著便從廚房倒熱水，兒子X及女兒Y聽到倒熱水聲，已便立刻躲進睡房，並用椅子擋著房門及躲在椅子下，X及Y又分別用薄被及咕𠱸掩蓋身體。

向夫直播熱水淋女兒頭

惟被告仍進入房間，並用電話鏡頭拍著Y，及用熱水淋Y的頭，又問電話中的丈夫說：「喺咪仲要答同樣嘅答案？」由於Y用咕𠱸護著頭部，只部份分熱水滴到她的頭皮，但部分熱水卻淋到X的肩膀。

兒子狂奔被熱水燙傷背部

被告之後再到廚房拿熱水，再嘗試兩度淋向兒子X，但被X推開水杯，故X未被淋中，他並即跑出睡房，被告追著，又叫他到洗手間，被告期間將熱水淋向X的背部，令X感到極為疼痛。

鄰居聞兩童尖叫報警

鄰居聽到兩童尖叫及求助聲報案，警方到場後，見到兩名事主身體顫抖及哭喊，X背部被燙傷。兩名事主送院檢驗後，X被發現下背二級燙傷、頭皮一級燙傷，Y的頭皮也被燙傷。

案件編號：DCCC772/2020