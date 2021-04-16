小學生模擬車廂持仿槍指向同學　保良局：會提醒勿作令人誤解行為

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-16 21:02

港區國安法實施後首個國安教育日（4月15日），有小學生在警察學院模擬港鐵車廂內，手持仿製槍械指著其他同學頭部，有關照片引起社會廣泛討論，有人認為猶如2019年8月31日太子站衝突事件重演。 辦學團體保良局今日（16日）回應事件，解釋屬校是獲邀參與活動，藉此增加對國家安全的認識，形容涉事學生當時是「互相嬉戲」，校方會提醒學生活動時相互禮讓，「不宜做出令人誤解的行為」。

國安教育日，小學生在警察學院內手持仿製槍指向同學頭部的照片被瘋傳。（路透社圖片）

港區國安法實施後首個國安教育日（4月15日），5間紀律部隊訓練學校國安教育日舉辦開放日。有出席活動的小學生，被拍到在香港警察學院戰術訓練大樓模擬港鐵車廂中，手持假槍指向同學頭部，引起社會熱議，形容猶重演2019年8月31日太子站衝突事件。

4月15日是「國家安全教育日」，警方鐵路應變部隊向參觀小學生展示衝鋒槍等裝備。（路透社圖片）

保良局：屬校獲邀出席活動 藉此增加對國家安全認識

事隔一日，辦學團體保良局證實相片中的小學生就讀屬下學校，解釋是屬下有學校獲邀參與「全民國家安全教育日」及「紀律部隊訓練學校開放日」的活動，藉此增加對國家安全的認識。而開放日有多個活動向同學及參觀者介紹部門執行國家安全的工作，並設有不同場景展出模擬環境及裝備，供參觀者拍照。

保良局：學生是「互相嬉戲」 會提醒不宜作令人誤解行為



保良局形容，當時學生是「把弄現場供手持拍照的玩具膠槍，互相嬉戲」，但校方會提醒學生遵守紀律、相互禮讓，「不宜做出令人誤解的行為。」