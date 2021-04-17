歐美關注港民主提出制裁　邱騰華︰欣慰香港貿易額升創6年最高

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-17 10:47

歐美關注本港8.18港島區非法集結案判刑，商務及經濟發展局長邱騰華今早（17日）出席商台節目《政經星期六》時表示，本港本身社會穩定出現問題，「恢復社會秩序，確立返香港管治，係一個必要。」目前是將2019年下半年的反修例事件，依法處理交由法庭判決，「大家都尊重香港司法制度。」 就國際制裁本港措施的影響，邱指，欣慰本港貿易額在去年12月及今年1月已上升，八千億總貿易額更創6年最高紀錄。

商務及經濟發展局長邱騰華。(資料圖片／羅君豪攝)

邱騰華認為，港區國安法實施後及改革選舉制度後，「確保政權穩定、提升管治效能，我相信對整個經濟局面一定係有好處。」第一界別「工商、金融界」在選委會佔比由四分一減至五分一，被指削弱商界影響力。邱騰華指，大家都明白中央出發點，確保「愛國者治港」。

被問到美國制裁對香港出口貿易影響，邱騰華指，全球經濟最大復蘇阻力在於疫情，「有一點較為欣慰，就係舊年12月同埋今年1月，我哋貿易係上升返…每個月能夠達到，係呢六年嚟最高。」

對外商品貿易總計數字。（政府統計處截圖）

翻查統計處對外商品貿易總計數據，本港去年12月有約4,379億元進口商品及3,922億元出口商品，今年1月有約4,132億元進口商品及3,879億元出口商品；2月份數字有所回落，但按年變動百分率仍然錄升幅。