伯嘉士大廈｜變種病毒傳染性較高　所有居民需檢疫　81住客已隔離

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-17 12:27

衞生署衞生防護中心公布，佐敦伯嘉士大廈有一名新冠患者，初步顯示與N501Y變種病毒株有關，鑑於N501Y變種病毒株的傳染性較高，加上伯嘉士大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，因此昨晚政府立即封鎖該區及檢測居民。 中心又認為，必須採取審慎的感染控制措施，將伯嘉士大廈所有樓層的單位，沒有病徵的住戶安排強制檢疫，至今已把81名住戶送往檢疫中心。

▼4月16日深夜突襲佐敦伯嘉士大廈▼

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衞生防護中心表示，由昨晚開始，將伯嘉士大廈所有樓層的單位（即地下至11樓，共約48個單位）沒有病徵的住戶送往檢疫中心。若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。至今中心已將81名住戶送往檢疫中心。

▼4月17日凌晨佐敦伯嘉士大廈居民撤離到檢疫中心▼

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衞生防護中心發言人表示， 鑑於N501Y變種病毒株的傳染性較高，加上上述大廈樓齡較舊，分間單位（劏房）情況普遍，政府經檢測呈陽性後已於昨晚即時就相關區域作出限制與檢測宣告，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2021年4月9日至16日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於4月18日或之前接受強制檢測。政府提醒相關人士必須遵從強制檢測公告，接受核酸檢測。