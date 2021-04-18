染疫印裔男31歲女友人確診　成本港首宗無外遊染變種病毒個案

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-18 16:57

新冠肺炎疫情反覆，今日（18日）新增30宗確診個案，當中29宗屬輸入個案，其中22人由印度抵港。另外，首宗社區變種病毒患者（編號：#11643）早前曾訪佐敦伯嘉士大廈，其居於上址31歲女友人今日亦確診，同屬N501Y變種病毒，暫沒有病徵。

衞生署衞生防護中心公布，截至4月18日零時零分，中心正調查30宗新增確診個案，至今本港個案累計11,684宗，包括11,683宗確診個案和1宗疑似個案。

4月16日深夜，政府公布佐敦伯嘉士大廈一名居民被驗出染變種病毒，深夜展開封區檢測。（羅君豪攝）

今日新增個案中，29宗為輸入個案，1宗本地個案為有關連個案，為一名31歲無病徵女子（編號：11672），居於佐敦伯嘉士大廈，為本港首名帶變種病毒株的29歲男患者（編號：11643）女友人，同樣屬N501Y變種病毒她在檢疫中心確診，其職業、上班日仍然調查中。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，該名帶變種病毒株的男患者，在3月18日乘EK384航班抵港時無病徵，於尖沙咀區華美達華麗酒店檢疫21日，至4月8日無離開過房間。他完成檢疫後，在伯嘉士大廈的朋友家暫住。

此外，衞生防護中心昨日曾公布一名保良局蔡繼有幼兒園女教師初步確診，屬於無源頭個案，今日確診個案中未有該名患者資料，防護中心表示其病毒檢測結果仍待覆檢。

今日29宗輸入個案中，35歲菲律賓女外傭（編號：11656）帶有N501Y變種病毒。另外今日有約10宗初步確診個案。

▼4月16日深夜突襲佐敦伯嘉士大廈▼