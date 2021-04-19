台灣花蓮6級地震　港天文台收逾20名市民報告感到震動

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-19 00:54

台灣花蓮地區在周日（18日）晚上在三分鐘內發生兩次地震，最高一次震度達6.2級。除了台北有民眾表示感受到震動，本港天文台表示，共接獲約20多名市民報告，分別於元朗、沙田、港島、西貢、屯門等感受到是次地震，震動維持數秒至十數秒，烈度如室內有感類似小型貨車駛過。

台灣中央氣象局指，第一次地震發生於18日晚上10時11分左右，花蓮發生中型有感地震，當局指震度5.8級，震源深度15公里；相隔3分鐘之後，當地在10時14分再次發生有感地震，震央位於花蓮縣政府西南方19.2公里的壽豐鄉，震源深度14公里，兩者皆屬淺層地震。全台灣錄得2級以上震度，花蓮縣更錄得6級震度，台北地區在地震時曾經搖晃最少10秒。

台灣花蓮周日晚上10時許發生兩宗地震，港天文台錄分別5.7級及6.2級。(天文台網頁截圖）

震中距香港780公里

香港天文台的數據顯示，第一次地震的震度為5.7級，第二次則達6.2級。初步分析6.2級地震震中位於北緯23.98度、東經121.57度附近，即花蓮之西約3公里，即距離香港之東北偏東約780公里。

天文台高級科學主任陳世倜回覆《香港01》查詢時表示，共接獲約20多名市民報告，分別於元朗、沙田、港島、西貢、屯門等感受到是次地震，震動維持數秒至十數秒。陳續稱，初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感類似小型貨車駛過，以及猶如懸掛物件震動的強度。