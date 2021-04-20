15歲少年稱路過旺角協助阻路　認妨擾罪　官判社服令讓其回饋社會

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-20 13:08

去年6月12日旺角砵蘭街一帶有人在街上聚集阻塞交通，15歲的少年聲稱打完籃球路過協助阻路，早前承認在公眾地方犯的妨擾罪，經還柙20天索取報告後，今（20日）於西九龍裁判法院接受判刑，裁判官稱判刑須以保護公眾為大原則，又指被告案發時站在馬路中間阻礙車輛，或有漣漪效應，激發更多人加入。考慮少年無預謀等因素後，判少年160小時社會服務令，讓他回饋社會。

案件涉及3名被告

案件原涉及3名被告，包括：余柏康（33歲，大學研究員）、15歲少年和黃兆昌（39歲，地盤工人），被控一項非法集結罪，指他們於2020年6月12日，在旺角砵蘭街與山東街交界外與其他不知名人士參與非法集結。控方接納15歲少年承認刑責較輕的公眾地方犯的妨擾罪。

5至10人在馬路阻塞交通

案情指，當晚近9時半有數名警員在旺角巡邏時，見到約80人聚集於路口，高叫反修例口號和唱反修例歌曲，5至10人在馬路上阻塞交通，有人截停的士並呼喊：「走呀！有狗嚟緊！」警員追截並拘捕涉阻塞交通的人士，包括15歲少年。少年當時涉和其他人站立在的士前，從錄影片段可見，有人以手勢向的士致歉。

少年稱打完籃球路過案發現場

辯方早前求情時表示，案發經過時間短，只有約5分鐘，少年當日打完籃球相約同學吃飯，前往餐廳途中走出馬路，但所造成的阻礙較其他示威者輕微。被告事後感後悔，亦因案件令學業受影響。辯方指少年是一時衝動，與其本質不符。

師長求情指被告已知錯

辯方呈上4封求情信，分別由被告的父母、中學班主任和籃球教練等撰寫。父母信中提到，被告性格善良和循規蹈矩，就今次事件已經知錯，望法庭輕判。中學班主任和籃球教練均指被告是謙厚、有責任感和守規矩的學生，從不在籃球訓練缺席遲到。辯方指，他亦有參與義工活動，在籃球比賽取得不錯成績。

已羈留約20天

辯方今於庭上引述感化官指少年態度正面合作，當時好奇旺角發生社會事件，只是一時鹵莽犯案，且不涉暴力或大規模事情。辯方提到案例，並指就此控罪最高刑期為入獄3個月，被告等候報告期間已羈留約20天，加上他認罪而扣減三分一刑期等因素，認為再判處任何監禁式刑罰皆有違原則。

官考慮被告無預謀

陳官表示：「其實我係打算判佢社會服務令。」又稱被告認罪是最大求情理由，判刑須以保護公眾為大原則。她指，被告案發時站在馬路中間，阻礙車輛前行，案件或有漣漪效應，可造成更大錯誤，激發更多人加入，後果嚴重。報告指少年適合判入勞教中心和更生中心，但考慮到事件並無預謀，判他160小時社會服務令，以回饋社會。

另一名被告余柏康押後至5月4日再訊。餘下的一名被告黃兆昌就兩案共兩項承認參與非法集結，被判監7個月。

案件編號：WKCC4251/2020