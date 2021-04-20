兩人內地抵港後確診　如心酒店執房員本地感染　福建回港婦未分類

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-20 19:41

新冠肺炎疫情未息，今日（20日）政府疫情記者會公布，本港新增8宗確診個案（3宗輸入、4宗本地，1宗待分類），當中至少3人與荃灣相關。 一名46歲荃灣如心酒店女房務員，在4月6日透過「回港易」計劃返港後確診，由於她於本月10日至19日在如心酒店執房，員工及部分住戶（合共約43人）須檢疫。另一名與房務員同日由內地到港的56歲婦亦中招，她2至3月曾在內地接種兩劑新冠疫苗，乘高鐵由福建經深圳灣回港。她在荃灣芙蓉大廈劏房居家檢疫期間確診，接近20住戶須檢疫。 另有一名患者與荃灣區相關，患者為57歲居於荃灣麗城花園二期4座的女住戶，曾與她在尖沙咀「炉端金」分桌吃飯的10名親友須檢疫。 此外，一名42歲男地盤工確診，他工作的聯福道30號（浸大學生宿舍及教學樓地基工程）地盤須停工。

４月２０日，如心酒店集團旗下的荃灣西如心酒店，有一名女房務員確診。（荃灣西如心酒店網頁圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至凌晨零時，過去一日新增8宗個案，涉及2男6女，年齡是2至57歲。

荃灣如心執房員確診 住客同事須強制檢疫

本地個案中包括一名46歲透過「回港易」返港的女患者（#11702個案）。她屬無源頭個案，因病毒量低，暫無法進行基因分析，不確定是否N501Y變種個案。她在內地住約一年，她沒接種新冠疫苗，4月6日從東莞經深圳灣口岸回港，4月10至19日曾到荃灣如心酒店擔任房務員負責執房，整理42樓約10至11間房，最後上班日是4月19日，過去14天曾在酒店工作的十多名工作人員，以及staycation等住客，合共約43人需檢疫。



另外，她曾與家人和兩朋友到屯門三聖邨「廣東名門」及荃灣「嘉記」燒味吃飯。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，因她由本月6日回港至今有眾多活動，估計屬於本地個案機會較大。個案暫時亦列為本地感染。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

+ 8 + 8 + 8

56歲婦福建回港後確診 個案未分類

至於一宗未分類個案與荃灣相關，涉及一名由內地福建省返港後、正接受家居隔離的56歲荃灣芙蓉大廈劏房女住戶（#11701個案）。她曾在2月19日及3月19日於內地接種兩劑新冠疫苗，在4月6日由福建乘高鐵，經深圳灣口岸抵港，因並非從廣東省回港，故需家居隔離，4月17日出現頭痛，至回港後第12日樣本才確診。與她同住的無業朋友，以及十多名劏房住戶，全部須送往隔離檢疫。

張稱，由於該患者與經回港易返港的如心酒店執房員回港時間不一，她是4月6日大約5點時才回港，執房員則是下午兩時多，相信兩人無機會接觸。 而檢查手帶後，當局認為劏房女住戶檢疫時無異常，沒離開住址，故有機會屬輸入個案。

張又指，因內地福建省近期無發現確診個案，加上確診者早前檢測陰性，正研究會否因家人出入傳染，不排除屬本地個案，須待基因分析結果出爐後再分類。

▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼

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荃灣麗城花園二期4座女住戶中招

另一名涉及荃灣的個案，是57歲荃灣麗城花園二期4座女住戶（11700個案） ，她在沙咀道達貿中心任文職。她最後上班日是4月12日，4月16日因喉痛去私家診所求診，留口水樣本後確診。除了其2至3名同事須入檢疫中心，因確診者4月11日曾與約十名朋友在金馬倫道33號道「炉端金」分枱吃飯，連同家人，多人須檢疫。她曾前往美孚新邨的「餃子妹上海雲吞面」及荃灣「米線陣」。

4月20日新增確診的42歲男地盤工人（10703 個案），住在大圍美田邨美庭樓。（資料圖片）

42歲男地盤工確診 浸大聯福道30號地盤停工

另有一名本地確診者為42歲男地盤工人（#10703個案），他住在大圍美田邨美庭樓，在聯福道30號建築地盤工作，該地盤須停工，全員須強檢，數人要檢疫。確診者事先無病徵，且有定期檢測，他在本月10日曾參與檢測，至本月17日再檢測時確診。

他在潛伏期及傳染期曾到厚德邨探家人，另到過多間食肆，包括大圍「龍順軒海鮮酒家」、佐敦「文記燒臘飯店」、九龍塘聯合道「百味閣餐廳」、九龍塘「金記冰室」、又一城「亞參雞飯」、沙田燉奶佬及麥當勞等。第四名本地個案是29歲印藉女傭（#11704個案）。

專家︰兩內地返港患者本地感染的可能性較高

呼吸系統專科醫生梁子超稱，本港的傳播鏈一直未斷，這兩名患者來港已有10多天，期間行蹤不少，其中酒店和劏房皆是風險較高的場所，故認為他們在本地感染的可能性較高。他指出，當局現需追蹤患者的接觸史，了解他們身邊是否有隱形患者；同時政府亦要與內地當局溝通，看看在當地能否找到確診個案。

據香港浸會大學學生事務處通告，聯福道30號是「學生宿舍及教學綜合樓項目」地基工程地盤，屬前李惠利校舍北面用地。翻查立法會文件，擬議工程範圍包括興建1幢多層學生宿舍大樓、5000平方米教學空間，以及一條連接浸會大學道校園現有大樓的有蓋行人天橋和通道。



建成後可提供1726個學生暫位、設飯堂、休憩及康樂空間等。浸大預計在2023年10月完工。

3宗輸入 2名2歲幼童 1名37歲女帶變種病毒

3宗輸入個案中，有兩人是幼童。一名2歲男童（11697個案），他是4月4日坐UK6395航班來港，事先無病徵，屬確診者家人，是同機第53宗確診。另一名2歲女童（11699個案），坐UK6397從印度到港，其家人早前已確診。



餘下輸入個案是37歲女子（11698 個案)，4月6日航宿霧太平洋航空 5J 272從菲律賓來港，第12日樣本確診，屬N501Y變種病毒。至今累計有230宗N501Y個案，當中99宗屬英國、34宗屬南非，其他待分析或未能分類。

《2021年DSE試場疫情預防措施》