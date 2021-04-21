DSE 2021｜元朗崇德生中招280考生須轉場　50視藝生屯門疫區應考

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-21 12:44

中學文憑試後日（23日）開考，原屬元朗區唯一以英文主考視覺藝術位於洪水橋天主教崇德英文書院，因有中三女生上周五確診。考評局經諮詢衞生防護中心後，宣布須暫時停用該校作DSE試場，合共約280名考生受事件影響須「轉場」，變成跨區應考。 當中有50多名視藝考生，須轉往屯門嗇色園主辦可藝中學，據Google地圖資料，學校位置距離近日「爆疫」的屯門友愛邨愛暉樓僅2分鐘步程。餘下80多名化學考生及150名通識考生，則轉往考評局荔景評核中心應考。

天主教崇德英文書院一名14歲中三女生，4月16日確診。考評局表示，了解學校情況及諮詢衞生防護中心後，該校須在本月23(周五)、24(周六)及26日(下周一)暫停用作文憑試試場，（鄧穎琳攝）

崇德英文書院4月23、24及26日停用作試場

天主教崇德英文書院一名14歲中三女生，4月11日出現咳嗽，4月14日曾回校禮堂考試，4月16日確診，須全校強制檢測。考評局表示，經了解學校情況及諮詢衞生防護中心後，天主教崇德英文書院將於4月23、24及26日暫停用作文憑試試場，涉及視覺藝術、化學及通識教育科考試；該試場將由5月3日起再用作試場。

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

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50多名視藝學生 須轉「爆疫」友愛邨一帶應考

視覺藝術科考試將於後日（23日）舉行，50多名受影響考生將轉往屯門嗇色園主辦可藝中學應考。考評局解釋，更改試場須改善科目的考試要求、模式，以及原試場附近試場可容納考生人數等，如視藝科須由任教該科的教師擔任試場主任，故安排改至嗇色園主辦可藝中學為試場。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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逾80化學考生、150通識考生 須到荔景評核中心考試

至於原被安排在崇德應考化學的80多名考生，以及通識科的約150名考生，須轉到考評局荔景評核中心應考。考評局解釋，由於兩科考生人數較多，鄰近試場難以容納所有受影響考生，而考評局荔景評核中心屬鄰近地區的後備試場，可容納較多考生應考。

考評局表示，已透過電郵及手機短訊通知涉事考生，並會在原試場入口貼告示，提醒考生試場更改安排。

崇德教職員停監考 考評局須另聘試場主任及監考員

至於監考人員，考評局指，由於天主教崇德英文書院的教職員未能於4月23、24及26日期間出任考務人員，考評局會安排原派往該試場的外校監考員，以及另聘試場主任及監考員，協助兩個試場的考試進行。