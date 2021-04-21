綠置居2021｜調查指啟鑽苑、租置貨尾最受歡迎　後者近市區價格低

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-21 13:24

新一期綠置居預計5月接受申請，將推售鑽石山啟鑽苑、上期綠置居未售出的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位，以及約800伙的租置屋邨貨尾單位。 公屋聯會今日（21日）表示，現正進行問卷調查，以了解綠表人士的優先意向， 結果發現啟鑽苑和租置屋邨的投票結果「叮噹馬頭」，估計位處市區、售價平、面積大，是租置貨尾單位的重要優勢。

公屋聯會指，調查結果發現，新一期綠置居的啟鑽苑和租置屋邨貨尾單位同樣受歡迎。（王潔恩攝）

公屋聯會正進行問卷調查，以了解綠表人士的優先意向，初步有約300個回應。結果發現，啟鑽苑和租置單位結果接近，兩者需求同樣殷切。

公屋聯會總幹事招國偉指，啟鑽苑和租置屋邨投票結果「叮噹馬頭」，本來以為新的綠置居單位較吸引，但原來租置貨尾都有很大吸引力。 公屋聯會社區主任黃家麒解釋，租置單位的售價較平，而且單位面積較新綠置居單位較大，另有不少租置屋邨位處市區，附近交通、設施或更方便，相信構成一定吸引力。

倡重建12條舊屋邨 包括彩虹邨、南山邨

另外，公屋聯會在過去12月成立「關注公屋重建聯席」，為多條舊屋邨進行重建方案研究及倡議，當中包括12條屋邨，如石硤尾邨、彩虹邨、南山邨、和樂邨等。

招國偉表示，若政府不盡快重建，或會錯失機會。他舉例指，若南山邨日後重建時，可將租戶重置到附近白田邨的新重建單位。公屋聯會副主席梁文廣亦說，當新公屋單位已編配出去後，便無辦法接收重建戶，於是難以拆卸重建，舊邨的樓宇質素只會越來越差，「又要花錢做維修保險，變相壞循環。」