DSE 2021｜2名檢疫考生申請竹篙灣應試　隔離試場情況、運作曝光

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-21 16:55

中學文憑試（DSE）筆試即將開考，疫情反覆，應屆考生隨時會被列為強制檢疫，或因密切接觸者而要接受隔離檢疫，至今日（21日）中午，考評局接到兩名考生申請在竹篙灣檢疫中心內應考。 考評局今日公布竹篙灣「隔離試場」的應考安排及試場情況。獨立考室原為一般寢室，但會設有考生考試用的桌椅，整個考試過程會被錄影，以作監察及處理考試異常事件之用，而其餘考試程序及規則則會盡量保持一般試場安排。

考評局已預留竹篙灣檢疫中心多個獨立房間作「隔離考室」，須接受強制檢疫的考生可申請在中心內應考。（考評局圖片）

考評局表示，至4月21月中午，接到兩名考生申請於竹篙灣檢疫中心應考，當中一人在4月23日應考視覺藝術科，只一人則於4月26日至30日在檢疫中心內應考通識及中英文多份試卷。

竹篙灣檢疫中心的考場，全是經消毒的獨立考室，即考室屬一般寢室設計，房內仍有床舖，但放有供考生應考用的桌椅。考評局提醒，考生應考期間必須留在錄影範圍內的座位上，整個考試過程會被錄影，以作監察及處理考試異常事件之用。至於考試程序及規則，則盡量與一般試場安排一致。

▼竹篙灣檢疫中心DSE試場情況及安排▼

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考室內設洗手間 欲如廁前須舉牌、獲門外監考員同意

據考評局提供圖片，桌子並無抽屜，監考員會在考室外監察考試過程，並準備隨時協助考生，考生如需去洗手間，須將洗手間告示卡放窗外，待監考員同意才離開座位，使用考室內的洗手間。考評局表示，正招募監考人員，並會為其安排相關培訓。

至於考試完結後，考生需將答卷及電腦條碼貼紙等放入膠袋，由監考員收集。考評局會在消毒後盡快掃描答卷，以便進行網上評卷。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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檢疫人士可申請竹篙灣應考

考評局解釋，在教育局、衞生署衞生防護中心及民安隊等部門協調下，今年會為須強制檢疫考生作特別安排。須檢疫考生若期望應考，會獲安排在竹篙灣檢疫，並在中心內的獨立房間應考。如有疑問，可向考評局（電話：3628 8860）查詢。