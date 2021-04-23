鄭麗琼等5區議員見記者被指違限聚令　梁晃維等4人認罪各罰7千元

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-23 14:37

政府於去年8月初疑徵用西環中山紀念公園體育館作檢疫設施，有檢疫物資送到體育館。翌日早上中西區區議會在館外召開緊急會議，討論政府在無諮詢下改裝體育館。會後區議會主席民主黨鄭麗琼連同區議員梁晃維、葉錦龍、彭家浩和黃永志等人並排接受傳媒訪問，5人分別遭票控組織受禁群組聚集及參與受禁群組聚集。梁等4人今（23日）於東區裁判法院認罪，裁判官指他們當時已完成工作，和在酒樓一起大意走出來並無分別，各被罰款7,000元。鄭則否認控罪，案件於8月30日再訊。

被告梁晃維（23歲）、葉錦龍（33歲）、彭家浩（22歲）、黃永志（34歲）及鄭麗琼（61歲）涉於2020年8月7日早上在中山紀念公園體育館外違反限聚令，首4名被告被票控參與受禁群組聚集，第5被告被票控組織受禁群組聚集。據悉流亡海外的許智峯同遭票控。

一時大意5人走在一起

梁晃維、葉錦龍、彭家浩和黃永志今承認控罪，辯方求情時表示，本案和於普通飯局違反限聚令並不相同，因政府在前一晚沒有就體育館設防疫設施通知及諮詢區議會，多名警員和醫護人員到場導致居民恐慌，和向區議員查詢。他們當日早上約10時許到場了解，5名被告於會議後接受傳媒訪問，一時大意站在一起。辯方望法庭就他們履行區議員職責酌情處理。政府當日下午公布華大基因在體育館設立「火眼實驗室」，檢測新冠病毒。

案中4名被告今日認罪。(詳看下圖)

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官稱若早前認罪會罰4500元

裁判官余俊翔判刑時指，當時被告到中山公園視察，案發時他們會議結束，已經完成工作，和在酒樓一起大意走出來並無分別，判處各人罰款7,000元。余官指，被告如早前認罪可判定額罰款4,500元，惟已逾期，沒有原因判其少於4,500元罰款。而該罪最高可判罰款25,000元及監禁6個月。

鄭麗琼認為該例應有轄免不認罪

鄭麗琼則否認控罪，稱須案情釐清，並指該例應有相關轄免，案件於8月30日再訊。

因「47人案」正在還柙的梁晃維步入囚室前，叫道「你若不離，我定不棄，香港萬歲」。

案件編號：ESFS 500034-500037/2020、ESS 21775/2020