區諾軒襲警改判監　上訴庭指區言詞若挑動警方　或加劇警民衝突

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-23 18:54

前立法會議員區諾軒前年7月在旺角的警民衝突中，用咪高峰敲警員的長盾，和用「大聲公」向警員叫喊，原本就襲警罪被判社會服務令140小時，律政司覆核後改判9個月監禁。上訴庭今日（23日）下判辭解釋理據，指區所用的言詞可能會鼓動他人阻礙及襲擊警方，引發漣漪效應，而且區以粗口罵警員，萬一有警員按捺不住被挑動起來而有所反應，會加劇警民衝突。

區諾軒在裁判法院就兩項襲警罪罪成，有關控罪指，他於前年7月8日凌晨在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪，並於彌敦道與咸美頓街交界襲擊傳媒關係組警司高振邦，被判社會服務令140小時。

襲警也代表衝擊法紀與法治

上訴庭指，襲警不僅是傷害警員本身，也衝擊他所代表的法紀和法治，而本案情節嚴重，判刑時要嚴懲並作阻嚇。而區犯案時現場氣氛緊張，區的情緒也很激動，他所用的言詞極容易挑起其他人對警方的不滿，很可能鼓動他人阻礙及襲擊警方，引發漣漪效應。

區似只是家人愧疚

再者，區以粗鄙、挑釁言詞、甚至粗口辱罵警員，萬一有警員按捺不住被挑動起來而有所反應，如使用過度武力，無疑會加劇警民衝突的風險。

至於刑期而言，區從來沒為罪行或受襲警員道歉，對罪行沒半點真誠悔意，似乎只是對家人愧疚，認為不應判處社會服務令，唯一合適判刑是即時監禁。

案件編號：CAAR2/2020

2019年7月8日九龍遊行至晚上旺角的衝突經過。(詳看下圖)