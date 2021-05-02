新聞加零一｜採耳師撩耳仔外仲搵到耳環托　醫生提醒採耳兩大風險

撰文： 鄧家琪 最後更新日期： 2021-05-02 07:00

中式採耳在香港的按摩店很常見，最近愈趨大眾化及年輕化，網絡上不時見到採耳相關的影片，標題往往寫道「陳年耳垢」、「耳結石」、「堵塞耳道」等等。曾在台灣學藝的採耳師Mia指，現時有不少客人定期採耳，但不是所有耳垢問題都可透過採耳解決。耳鼻喉科醫生又會建議普通人，什麼時候才去清潔耳朵呢？不當處理耳垢又會有什麼問題？

Mia兩年前到台灣學藝兩個月，回港自立門戶，生意很快上了軌道。（王海圖攝）

Mia原本是學校助教，兩年前趁暑假到台灣學藝，兩個月內學習採耳、洗眼和按摩等，「滿師」後回港自立門戶。據Mia所知，她的採耳工作室開業時，是香港首間專門採耳的店舖，用上各種專門工具，例如孔雀毛、竹柄、銀柄的雪絨毛、鵝毛棒和細長的耳刮、鉗等等，替客人清潔耳道。兩年後採耳風氣盛行，Mia店舖生意亦上了軌道，日接十單生意，至少工作十小時。她說有些耳垢分泌少的客人，都會定期採耳：「享受採耳令佢哋「上癮」嘅感覺。」

油耳、乾耳、發現異物 「奇難雜症」都有計

「通常油耳比較黏，可能會用耳刮清出嚟，好似潷蜜糖咁潷出來。」至於乾性耳垢，Mia說要用鉗把它從耳壁分離，再夾出來。開店近兩年，客人群由幾歲小朋友到老人家都有，Mia亦見過不少「奇難雜症」，例如有耳環後托出現在耳道深處，又或者巨大又堅硬、要分數次清理的耳垢。

採耳過程逐步睇

+ 4 + 4 + 4

每人天生的分泌量不同，工作環境也會影響耳垢數量，Mia稱有些客人在地盤工作，長期在比較骯髒的環境，容易積聚耳垢。即使耳垢量多，採耳師都有方法處理，最重要的是客人不要自己掏耳，因為可能不懂控制力度，有機會抓傷耳道。用棉花棒清潔亦很容易將耳垢愈推愈入，一旦耳垢離開耳道前三分之一的距離，或是掉到耳膜附近，就很難清理。

完成清潔程序，Mia只從記者耳道刮得少量耳垢。（王海圖攝）

耳垢一碰即痛 採耳師建議就醫

不過有時採耳師都不會「輕舉妄動」，譬如客人耳內有傷口，為避免交叉感染，都不會為他採耳。如有昆蟲在耳道內，或者耳垢非常貼近耳膜，一觸碰耳垢客人已感痛楚，Mia一律建議交由醫生處理。耳朵發炎或有霉菌等，她會盡量清潔耳道，再建議客人求醫。她希望替客人保持耳道清潔，可以幫助他們預防耳相關的疾病，亦可以令醫生的治療事半功倍。

Mia建議耳內分泌偏多的客人兩、三個月採耳一次。（王海圖攝）

採耳忌太頻密

不過Mia不建議客人採耳次數太頻密，因為耳垢有防菌和滋潤耳道的作用，經常刺激耳道和過度清潔，有機會令耳朵容易發炎和容易痕癢。耳內分泌偏多的人，她建議兩、三個月採耳一次。

Mia每次完成一位客人，都會用酒精及紫外光燈機消毒重用工具。（王海圖攝）

Mia認為，耳朵也需要日常護理，保持耳道乾爽，如果耳朵進水，可以打側頭部令水流出來，或用冷風輕輕吹乾，如果耳道潮濕，很易受感染甚至發霉。理髮後亦要清理耳朵的髮碎，避免髮碎掉進耳道深處，刺到耳膜。

醫生建議留意採耳兩大風險

遇上耳道問題要清潔耳朵，醫生一般會有三個方法，包括用水槍等儀器清洗；用耳藥水或耳油潤滑耳道，令耳垢自然排出；以及用鉗或者抽吸機等儀器將耳垢吸出。耳鼻喉科專科醫生何頌偉指，採耳類似他們常用的第三種方法，都是利用工具清理耳垢。

何醫生指耳鼻喉科醫生主要有三種清理耳道的方法，亦會配合不同儀器。（王海圖攝）

不過何醫生認為，坊間的採耳有一定風險，部分人沒有接受專業訓練，或會盲目把儀器放進客人的耳朵。他曾遇到光顧採耳的病人來做檢查，結果發現他的耳垢像牆紙一樣，黏住耳道牆壁，相信當時採耳師只將耳垢推到兩邊，未有清理出來。何醫生表示，耳鼻喉科醫生一般會用顯微鏡或內窺鏡放大，確保可以清楚觀察耳道才進行治療，避免刮損耳道幼嫩的皮膚，採耳師則未必有這個做法。

曾有病人找何醫生檢查，發現採耳後，耳垢黏附耳道牆壁沒有清理走。（王海圖攝）

何醫生又指，重用器具的清毒程序應要達醫療級別，萬一上一位客人耳道有霉菌等細菌，下一位客人剛好有傷口，而器具又未有徹底清潔，很容易出現交叉感染。

專科醫生：唔係所有耳垢都要清理

保持耳道清潔當然重要，但原來一般情況下，不用刻意清除耳垢。何醫生解釋，耳道有腺體分泌油脂，讓耳道皮膚變成「輸送帶」，潤滑着耳垢，令它慢慢滑到外圍位置，最終掉落出來。除非耳垢積聚過多，出現聽覺變差、發炎、疼痛及流膿等症狀，或者已經阻擋醫生視野，不能檢查耳膜狀態，才會為病人清理耳垢。

慎入！嚴重耳垢問題耳內照片

好像隨年紀漸長，耳道油脂分泌減少，長者的耳垢會比較乾旱難以排出；時常配戴助聽器的人士，由於助聽器會放在耳道，亦有機會將耳垢推回入內；又有一些曾因頭頸癌或鼻咽癌而需要電療的人，因耳道都是電療範圍，耳道皮膚細胞很大機會被電壞，令到輸送帶的機能變差，容易產生及積聚死皮，繼而出現嚴重耳垢問題。醫生便會為這幾類人採耳。

採耳迷思—耳結石是什麼？羽毛刺激有助放鬆？

網絡上不時見到採耳相關的影片，一些標題寫道的「耳結石」究竟是什麼呢？何醫生認為很大機會是耳垢和死皮不斷積聚及膨脹，侵蝕耳道的皮膚及骨頭，「好似水松木塞咁塞住咗，嗰啲會極度難清理，因為清理期間會非常痛，亦有機會出血，呢啲情況下，甚至乎要麻醉處理，已經係非一般嘅耳垢。」

何醫生認為，用羽毛或音叉震動刺激耳朵令人放鬆之說，最要是人的心理影響，暫時未有科學實證。（王海圖攝）

而現時流行的「台式採耳」，通常會以各種羽毛接觸客人面部和耳朵，聲稱可刺激不同部位的神經，令人放鬆，何醫生稱現時未有醫學文獻或理論證實，相信是病人的心理狀況，「覺得耳仔舒服咗，心情可能變好咗......唔會話係用羽毛掂一掂，突然間就精神爽利，其實應該就無呢回事。」