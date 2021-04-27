海之戀、黃埔花園及帝苑酒店各一居民確診　為新寶城男患者友人

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-27 18:50

本港疫情反覆，衞生防護中心今日（27日）公布新增8宗確診個案，累計增至11,749人確診。新增個案中有5宗輸入個案，另有3宗與本地感染個案，全部有流行病學關連，未有無源頭個案，三名男病人為將軍澳坑口新寶城4座60歲男患者的朋友，連同其同住兩名家人，這個群組有6人染疫。 三名新增男病人報住尖東、荃灣海之戀第7座及黃埔花園銀竹苑第4座，三大廈昨晚已被政府納入強制檢測之列。

3患者一人無病徵

本地零確診維持一日即斷纜，衞生防護中心公布本地個案3宗，一名51歲確診男子（＃ 11744），報稱上周四（22日）發病，住在尖東帝苑酒店；荃灣海之戀第7座亦有住戶確診，一名39歲男子（＃11749）在上周五（23日）發病；一名42歲黃埔花園銀竹苑第4座男住戶（＃11747）亦確診，他無病徵。

衞生署表示，今天確診的3宗本地個案均與第11735宗個案有關。翻查資料發現，第11735宗個案是一名60歲男子，他住在將軍澳新寶城4座，是日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師（#11711）的家人，同一單位有一名56歲婦人（#11736）都確診，二人都無病徵。

換言之，這名幼稚園老師傳染家人，而其家人再傳染三名朋友，或屬第三代傳播。署方稱，三人無業。

4月27日，本港錄得8宗新增確診個案，當中5人為輸入個案。（資料圖片）

5宗輸入個案全部無病徵。當中兩人從印度來港，其餘3宗分別從日本、印尼及土耳其抵港。本港過去兩周（4月13日至26日）累計新增146宗個案，當中35宗本地個案（包括1宗可能本地個案），其中17宗源頭不明。

5宗輸入個案資料如下︰ 第11742宗個案是一名外傭，4月25日抵港，坐GA876航班； 第11743宗個案帶有N501Y變種病毒，4月25日抵港，坐TK0836航班； 第11745宗個案帶有N501Y變種病毒，4月25日抵港，坐JL029航班； 第11746宗個案是外傭，4月4日抵港，坐UK6395航班； 第11748宗個案仍需檢驗有無變種病毒，4月18日抵港，坐UK6397航班，第7天樣本確診。

署方又指，今天有少於5宗初步確診，而就華大基因涉及的假陽性個案，署方仍在調查，由內地回港的兩名女子（第11701、11702宗個案）仍未被剔出確診者名單。