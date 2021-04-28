周六福控另一珠寶金行侵權　要求法庭頒禁制令兼索償

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-28 18:14

擁有約3600間分店的珠寶金行「周六福」，昨(27日)入稟高等法院指控另一間採用相類名字的公司侵權。「周六福」要求禁制對方繼續侵害其商標，以及賠償「周六福」的損失。「周六福」在入稟狀中透露，因被告公司的侵權行為，而在內地引發訟訴。此外，「周六福」曾聘用藝人蔡少芬任代言人，而被告公司在該合約完結後，亦聘用蔡任代言人。

原告為周六福珠寶股份有限公司，以及香港周六福珠寶國際集團有限公司，分別在內地和香港成立；被告為周六福珠寶國際集團有限公司。

指被告曾於內地以「周六福」的名字開店 引發訴訟

入稟狀指，兩間原告公司於2004年成立，在內地和香港均登記商標，現時在內地約有3600間分店。而被告則於2008年在港成立，公司唯一董事為一名內地居民。

原告續指，被告使用「周六福」的中英文名字，意圖假冒原告。被告曾以「周六福」的名字在內地開設珠寶店，引發訴訟，最於於2013年達成和解。惟被告於去年11至12月間，批出逾470間「周六福」特許經營店，原告遂於內地再興訟。

藝人蔡少芬曾任原告的代言人。（資料圖片）

原告和蔡少芬的代言人合約後 被告聘用蔡任代言人

此外，原告曾聘用藝人蔡少芬，於2015年12月至2019年11月間任其代言人。而被告在原告和蔡少芬的合約完結不久，便聘用蔡少芬擔任內地的代言人。

原告要求法庭批出禁制令，禁制被告的侵權行為，以及賠償原告的損失。

案件編號：HCIP18/2021