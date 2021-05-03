濾水廠謀殺案　保安員疑對新同事不滿　涉拔刀當場將對方斬斃

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-03 17:01

沙田濾水廠一名保安員，疑與一名剛上班數天的同事爭執，即拳打對方，新保安員見狀即致電報警。惟不久後，舊保安涉拿出刀，新保安員再次報警時卻傳來男聲說：「剁X死你。」救護員接報到場時，見新保安員的頭、頸被斬，並傷及脊椎的主動脈，當場不治，舊保安否認謀殺，案件今(3日）在高等法院開審。控方開案陳詞透露，被告被捕後曾向警方稱，當時事主沒有反抗，但他仍有斬下去。

被告章美德，現年60歲。他被控於2018年8月5日，在香港謀殺吳崇禧（59歲）。

被告與吳當晚均返夜班

控方開案陳詞指，被告於2014年任職濾水廠保安員，吳則於2018年8月1日才開始任職。案發當日，兩人均返夜班。被告於晚上六時許，在保安室拳打吳三次，先後打中吳的背、腹和右眼。吳曾致電報警，要求救護員到場。被告走到更衣室，取刀返回保安室。

吳一晚內兩次報警

吳第二次報警，電話中傳來一把男聲謂：「剁X死你。」控方指，該男聲為被告，顯示了他有意殺死吳。

控方續指，被告斬吳的頭頂，以及後頸。由於傷及吳的脊椎和該位置的動脈，吳迅即不治。被告行兇後致電報警，聲稱殺死了同事。

被告向警稱因感憤怒斬人

救護員晚上6時半前到場現場，當時吳躺在地下，已無生命跡象，救護員隨即宣告他不治。被告被警員拘捕後，警誡下表示和吳有爭抝已數天，他因此拳打對方。惟吳聲言要報警，被告因此感憤怒，遂用刀斬死對方。

爭拗後想教訓吳

被告在錄影會面中補充，本身並不認識吳，同月2日才第一次見到吳，但兩人之間有一些爭抝。案發當日，被告突然想給吳教訓，遂襲擊吳，並斬了對方三次。他又在重組案情時指，吳被斬第一刀後試圖離開，被告繼續襲擊，又稱覺得斬吳一刀或兩刀，沒有分別。他稱吳未有反抗，但他仍然斬下去。

案件編號：HCCC71/2019