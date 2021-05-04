變種病毒｜許樹昌料確診印度婦當地感染　奇怪在3次檢疫採樣陰性

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-04 10:22

新冠肺炎變種病毒殺入社區，一名4月4日來港的28歲的印度家庭主婦，經多次檢測後一直呈陰性，至本周日（2日）再檢驗始發現呈陽性並帶有N501Y。政府專家顧問，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（4日）指出，印婦有可能在當感染，但認為有需要跟進她入住檢疫酒店期間採樣是否出問題，印婦離開酒店後走入社區，不排除有一定程度傳播性。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／李澤彤攝）

▼5.3尖沙咀美園大廈居民撤離檢疫▼

許樹昌在港台《千禧年代》上表示，新確診帶有N501Y變種病毒株的印度裔家庭主婦可能在當地感染，但奇怪在她在港檢疫的21日內（4月4至24日），3次檢測都呈陰性，認為有需要跟進採樣過程或質素是否出現問題。

或有需要安排同期檢疫人士驗血

許又指，印婦5月2日才發現呈陽性，病毒量低CT超過30，身上有抗體，不排除她上月25日走出社區後，有一定程度傳播性，因此政府昨晚已將印婦居住的尖沙咀美園大廈住戶安排檢疫。許續指，印婦檢疫的酒店沒相關個案，但可以重新安排同期檢疫人士驗血，過往有樣本的核酸檢測在第35日才呈陽性。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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3變種個案同日到東薈城 許：峰迴路轉

政府昨晚公布，早前確診的印度商人、其菲籍女友人和東涌映灣園外傭曾在上月11日去過東薈城，許形容「峰迴路轉」，認為「安心出行」有助市民記憶行程，不過印商4月進入社區後未見大爆發，相信有嚴謹社交距離措施制衡，現階段毋須反射式收緊措施。

有提供檢測服務的相達生物科技創辦人招彥燾在同一節目表示，處理外傭強制檢測負擔大，短期內能應付，已安排20%員工加班，最高單日能承擔2萬個樣本。招指公司由護士擔任採樣員，確保有基本功，採樣不能太快，化驗所會檢視基因，「如果hea撩（隨便）係睇得出」。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼