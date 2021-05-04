變種病毒｜社區屢現患者　圖表解構各人行蹤　東涌最多足跡

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-04 19:41

新冠肺炎變種病毒殺入本港，社區出現變種個案。追蹤患者行蹤，可以發現有不少共通點，當中3宗屬輸入個案，分別來自杜拜、菲律賓及印度，在完成檢疫走入社區後才發現確診，足跡亦遍布全港。 衞生署經連日追查，發現部份患者曾同日到過東涌。首宗個案印度商人，與其菲律賓女友人上月11日結伴到東薈城，事有湊巧，映灣園女傭同日到訪，她之後感染了其僱主10個月大的女嬰。

▼4月16日社區首宗變種個案 突襲封伯嘉士大廈▼

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3宗外地輸入 分別來自杜拜、菲律賓及印度

至今帶有變種病毒的患者，3人從外地抵港，完成檢疫後才發現確診。29歲印度商人（個案編號11643）於3月18日乘坐EK384航班從杜拜抵港，上月8日在尖沙咀華美達華麗酒店完成檢疫，同日入住佐敦伯嘉士大廈友人的住所，他16日打算離港，因此到油麻地做檢測，於17日確診。

38歲菲律賓外傭（個案編號11730）在3月27日乘5J272航機，由菲律賓到港，上月16日於西營盤華美達酒店完成檢疫，3月17日到僱主位於半山堅尼地道8號Kennedy Terrace的居所，其後在24日確診。

28歲印度家庭主婦上月4日乘搭UK6395從印度德里抵港，25日在九龍城富豪東方酒店檢疫完畢，返回位於尖沙咀美園大廈的住所，上月30日檢測結果「不確定」，本周日（2日）進一步檢測呈初步陽性。

3患者同日到東薈城 至少4人確診

印度商人在港1個月期間走遍尖沙咀、中環、長洲，上月11日與菲籍女友人（個案編號11672）結伴到東涌東薈城和海堤灣畔餐廳Curry Lounge；事有湊巧，居映灣園悅濤軒11座的39歲外傭（個案編號11773）同日都有去過東薈城，但未知有否與兩人否接觸，外傭期其後確診，其僱主的10個月大女嬰及後受感染。

▼5.3尖沙咀美園大廈居民撤離檢疫▼

3患者屬菲裔 1護士2外傭

印度商人的女友人屬菲律賓裔，在中環中央廣場Optimal Family Health任職診所護士，上月15日最後一日上班。至於在堅尼地道8號的菲傭，上月17日到僱主家後，曾到過中環萬邦行、灣仔入境事務大樓及中環錦安大廈，衞生署經追蹤後發現，外傭入住檢疫酒店的鄰房，同樣帶有N501Y。至於居東涌外傭，她一直在港，沒有外遊紀錄，主要在東涌一帶出入買餸，逢周日會到青衣聖多默宗徒堂。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼