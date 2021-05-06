黎智英與壹傳媒高層涉欺詐　控方求指定法官審　官稱非國安法案件

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-06 18:52

壹傳媒集團創辦人黎智英與兩名集團高層涉欺詐案，今（6日）於區域法院提訊，控方指有證物由警方和國安處檢取，要求案件由國安法指定法官審理，惟法官卻指本案並非國安法案件，且搜證問題與國安法無關，但仍先把案押後至12月21日再提訊處理，並暫定下年3月14日開審，審期為25天。黎智英因另一案件須繼續還柙。

被告黎智英（73歲，壹傳媒集團創辦人）、周達權（63歲，壹傳媒集團總裁及財務總裁）、以及黃偉強（59歲，集團行政總監），全被控一項欺詐罪。

控方認為指定法官可處理國安法爭議

律政司高級檢控官張卓勤代表控方稱，要求案件交國安法指定法官審理，並稱有涉案證物由警方和國安處在壹傳媒大樓，及被告住所檢取，而辯方已就警方行使國安法權力搜查和檢取證物向高院提出挑戰，爭議相關證物是否合法檢取，及可否呈堂等，雖然辯方沒有在這案提出申請，但控方認為指定法官有權處理涉國安法的爭議，是穩妥做法，故提出申請。

純為搜證問題不可安排指定法官

法官陳廣池指，此案並非國安法或危害國家安全的案件，若純粹因為搜證及舉證有困難，不可安排指定法官，因區院指定法官不多，案件會延後許久，且證物呈堂性及舉證問題，與國安法無關，不可混為一談。他不欲將案件簡單複雜化，希望盡快審理，又批評控方以一頁多書面申請低估這個深奧議題。

暫定案件明年3月審

由於辯方未有提相關爭議，陳官押後處理，要求就議題的申請方提交書面陳詞，並作聆訊。案件押後至12月21日正式提訊，暫定下年3月14日開審，審期為25天。黎智英因另一案件須繼續還柙。

據了解，黃偉強最近進行心臟及耳蝸手術，健康情況欠佳。陳官特別向黃偉強表示，會刻意講話大聲點，並特別解釋這沒有任何嬲怒意思，希望黃不要有其他聯想。陳官亦多次問黃能否聽到各方說的話以作確認。

控罪指，黎智英（73歲）和周達權（63歲）及黃偉強（59歲），於2016年6月底至去年5月底，向香港科技園公司隱瞞，未有按照香港工業邨公司，即現為科技園公司，與蘋果日報印刷有限公司於1999年訂立的租契，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並向科技園公司隱瞞用途，意圖詐騙而誘使科技園公司不採取行動，導致該蘋果日報及或力高顧問有限公司獲得利益，或導致科技園公司蒙受不利。

案件編號：DCCC 349/2021